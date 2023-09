NASA astronaut Tracy Caldwell Dyson nuntiata est pars nautarum pro missione spatii MS-25 Soyuz, mense Martio 2024 emittendi, hoc iter tertium ad orbita Dyson erit, et a Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy et Belarus coniungetur. Marina Vasilevskaya particeps spatii spatii. Missio per sex menses duratura est, cum Dyson in Terram reverti 2024 lapsus est.

Concordia inter NASA et Roscosmos permittit ut nautas integratos servet ut membra apte instituantur in tabula Stationis Spatii Internationalis (ISS) ad sustentationem et spatiis ambulationibus. Etiam consilia contingentiam praebet in casu cuiusvis quaestionis cum vectoribus navicularum vel repentinis quae mature ad Terram reditus requirunt.

Dyson spatium excursionum praecedentium includunt 12-dierum missio in spatio pectinis cona-sTS-118 anno 2007, necnon 174-diei mora sicut machinalis fugae pro Expeditione 23/24 in 2010. Ea etiam tria spatia ambulationum contingentia in 2010 ad finem peregit. defecit sentinam moduli reparare.

Novitskiy, qui ter ante spatium fuit, et Vasilevskaya, qui primus in spatio Belarussianus erit, etiam pars missionis MS-XXV erit. Novitskiy 25 dies in orbita coacervavit et etiam interfuit in transmissione spatii cinematographici, quod "provocatio" in ISS anno 531 interfuit.

Inclusio sodalium nautarum e diversis regionibus momentum elucidat cooperationis internationalis in spatio explorationis. Cum NASA et Roscosmos in societate permanente, missio datur ad ulteriores investigationes scientificas et promotiones in ISS.

