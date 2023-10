NASA milliarium insigne in fabricandis additivis per 3D excudendis feliciter et novam machinam erucae machinae probans ut partem RAMFIRE project. RAMFIRE, quod significat vestibulum additivae Reactivum pro Quartae Revolutionis Industrialis, a NASA Spatium Technologiae Missionis Directoratum funditur (STMD). Intendit consilium ut fabricationem additivam promovere et novas impellendi rationes pro NASA profundo missionum spatio futurum.

In collaboratione cum elit materiali Elementum 3D, NASA fabrum ex fuga Marshall Centrum spatium fugae aluminium firmum creatum est quod A6061-RAM2. Hoc aluminium variantes proprietates caloris resistentes necessarias possidet ad usus tormentorum erucae. Per 3D colliculum imprimendum ut una pars, tempus fabricandi signanter minuitur comparatio nozzarum traditionally factorum, quae usque ad 1,000 partes junctas singillatim requirere possunt.

RAMFIRE COLLUM 3D typis impressum canales internas parvas incorporat ut COLLUM inter operationes refrigerandi et liquefactionem prohibeant. Leve eius natura permittit ut partes virium altae efficiantur, ut alta spatia missionum quae graviora stipendia portant. Hoc pendet in marte NASA Lunae Marti, quod diuturnum tempus humanam in Luna praesentiam constituere intendit ac tandem missiones humanas Marti mittat.

COLLUM RAMFIRE acerrimum ignem calidum expertus est, inclusis diversis configurationibus fomitibus, in Area Testi Marescalli Orientalis. Probationes demonstraverunt Collum 3D impressum efficaciter operari in ambitibus profundis spatii postulandis et onera thermarum, structurarum et pressurarum sustinere. Collum quoque communicatur cum ordinibus mercatorum et academia, cum societatibus aerospace aestimandis novum aluminium mixturae et 3D processum typographicum pro variis applicationibus.

Hoc factum per NASA showcases augentem usum fabricandi additivi in ​​productione partium machinarum erucae. Aliae societates, ut AMCM et Industria Tractus Agile, etiam 3D technologias excudendi adhibent ad combustiones cameras fabricandas et partes erucae criticae. Hae progressiones in fabricando additivo cruciabiles sunt in futura exploratione spatii et progressui systematum propensionis.

sources:

- NASA Feliciter 3D Prints et probat Novum erucae Engine Nozzle pro Deep-Space Missionum (source articulus)

- NASA Marshall Centrum fuga Space

– Elementum 3D

- RAMFIRE (Reactivum Additivum Vestibulum ad Quartum Industrialem Revolutionis) project

- A6061-RAM2 aluminium variant

- 3D excudendi technology in eruca engine faciens

- AMCM metallum Laser Radium Pulvis Bed Fusion (PBF-LB) 3D printer ad spatium erucae productionis

- Agile Space Industries usum Ni625 pulveris ad 3D excudendi spatium erucae partes