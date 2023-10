Scientists Discover: Quomodo metalla terrae pretiosa maneant iuxta superficiem?

Medici detexerunt causam cur metallis pretiosis ut aurum, platinum et palladium prope Telluris superficiei inveniantur, licet densitas suggerat nucleum submersum esse. Investigatores detexerunt haec metalla capi facta esse in media rupe liquefacta post magnum spatium saxa cum Terra collisa. Horum metallorum pretiosorum praesentia prope superficiem iam diu phisicis elusa est, sed creditur se in impactibus magnis spatiis scopulis mox post planetam in Terram appulisse. Nihilominus, loco ad nucleum deprimentes, haec metalla per pallium percoluerunt et comprehensi sunt in solidificatione petrae, permittens eas proxima superficiei manere.

In recenti studio, phisici antiquas impressiones in Terram primitivam simulaverunt, ad intellegendum cur haec metallica pretiosa in nucleum non descenderint. Cum magnum spatium rupis, potentia lunae, cum Tellure collisa, invenerunt, liquefactum magmam oceanum, quod pallium penetraverat, creavit. Infra hunc oceanum magma erat regio dimidiae partis petrae mediae liquefactae. Metalla ab impactore sensim hanc regionem dimidiatam fusilem permeant, cum pallio mixta. Loco directe ad nucleum depressio, pallium metallicum infusum solidatum, fragmentorum metalli in via captanda.

Plus billions annorum, haec metalla convection et convection in pallio propius crustam attulerunt, ea pervia ad fodienda opera facienda. Haec inventio originem et abundantiam metallorum pretiosorum in Tellure illustret, quomodo finierint circa superficiem. Accedit, fieri potest ut hae regiones metalli-dives in pallio hodie in seismicis terrae interioris imaginibus exstent.

Investigationes praeterea ingerere potuerunt similes impactibus in aliis planetis terrestribus sicut Martis aut Veneris simulandis ad cognoscendum quomodo hic processus in diversis mundis operaretur. Hoc studium pervestigationes praebet in processibus geologicis, qui nostram planetam conformaverunt et distributio metallica pretiosa.

sources:

- Acta Academiae Scientiarum