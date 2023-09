Arcanum Ultra-High Energy Source Investigatum ab Astronomis

Turma astronomorum ab Universitate Maryland et Michigan Universitate technologica persoluta est studium investigandi arcanam industriam ultra-altam gammam-radii fontem qui LHAASO J2108+5157 notum est. Hi fontes gamma-radii cum viribus photon supra 0.1 PeV collocantur ut fontes industriae ultra-altae (UHE) gamma-radii. Vera horum fontium natura non bene intellegitur, ideo astronomi continenter nova huius generis obiecta quaerunt ut plura de eis discant.

Turma a Sajan Kumar Universitatis Maryland ducta studium suum in LHAASO J2108+5157 intendit, quod punctum quasi principium coniungitur cum nube hypothetica circiter 10,700 annos lucis posita. Observationes superiores non identificaverunt aliquos X-ray huic principii counterpartes, difficilis autem origo emissionum eius gamma-radii determinare. Gubernator Kumar valde strenuus Radiatio Imaging Telescope Array System (VERITAS) et Altitudo aquae Cherenkov Observatorii (HAWC) ad observandum LHAASO J2108+5157 adhibita sunt et plura de eius emissiones gamma-radii UHE colligentes.

Animadversiones notabilem emissionem invenerunt prope positionem LHAASO J2108+5157. Analysis spectralis regionis circa fontem significavit emissionem consentaneam esse cum praecedentibus studiis et verisimile originem habere leptonicam. Nihilominus inventio novae nubis hypotheticae in vicinia LHAASO J2108+5157 addito intuitu originis emissionis gammae-radii observatae praebet. Verisimile esse concludunt astronomi gamma radios per alveum hadronicum produci, cum nube hypothetica ut scopum principale pro particulis cosmicis radiis ab unidentified PeVatrons acceleratis.

Praeterea observationes et analysis necessaria sunt ad naturam LHAASO J2108+5157 plene cognoscendam. Inquisitores suadeant futuras animadversiones ab Cherenkov Telescopio Array (CTA) et analysi in cohorte X-radii necessarias esse, ut plures perceptiones in hunc arcanum fontem energiae ultra-altae praebeant.

Source: Sajan Kumar et al, VERITAS et HAWC observationes unidentified source LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Magis notitia;

– Sajan Kumar et al, VERITAS et HAWC observationes unidentitatis fonte LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

- Acta informationes: arXiv

citation:

— Mysterium ultra-altum energiae ab astronomis investigatur (2023, Septembris 11). Receptum de die 11 Septembris 2023, ex https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomorum.html