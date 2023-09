Summus Energy Electrons ex Telluris Magnetotail Sit Creans aqua super Lunam

Docti viri energiae altae electronicae in plasmate circum Terrae circumiectae positae aquam in luna creant. Haec nova inventio pretiosam perspicientiam praebere potuit in distributionem aquae per superficiem lunarem, praesertim in regionibus umbrosis permanenter quae numquam lucem recipiunt. Intellectus aquarum distributio in luna pendet studio eius evolutionis et consilio missiones futurae firmatae. Aqua ab astronautis ad victum meti potest et etiam in fomitem explorationis ulterioris spatii converti potest.

Investigatio, ducta a physico Shuai Li ab Universitate Hawaii apud Mānoa, formationem aquam in luna coniungit cum magnetica Telluris bulla quae magnetosphaera appellatur. Magnetosphaera clypeum agit, Terram ab alto energiae particulis in ventum solarem muniens. Cum ventus solaris cum magnetosphaera secet, longam caudam magneticam in terra noctis, quae magnetotail appellatur. Intra hanc magnetotail, altae industriae electrons et iones plasma plasmatis formant.

Sicut lunae orbitae Terrae, per hanc magnetotail transit, quae eam a particulis accusatis protegit dum lumen adhuc ad superficiem lunarem attingit. Prior investigationis ostendit quod cum luna extra magnetotail est, emittebatur a vento solari et parvae aquae quantitates creantur. Tamen exspectabatur formationem aquarum significanter intra magnetotail diminuturum esse propter absentiam protons venti solaris.

Usura notitia collecta a Mapper Lunae Mineralogia in Chandrayaan 1 spatii, Li et turma eius invenit aquam formationem magnetotail Telluris similem esse cum luna extra magnetotail. Admonet accessiones vel fontes aquarum inesse magnetotail, qui non directe coniungitur cum implantatione venti solaris. Manipulus inventus est summus industria electrons in magnetotail effectus similes ions in vento solari producere.

Haec inventio subsidia investigationis praecedentis a Li qui oxygenium in magnetotail rubigini ferri in regiones polares lunae ostendit. Altum nexum effert inter Terram et Lunam. Turma pergit investigare plasma environment circa lunam et studet aquam contentam ad polos lunares in diversis gradibus transitus lunae per magnetotail.

Investigatio haec est essentialis pars programmatis Artemis, quod homines ad lunam ab 2026 reddere intendit. Inventa facta meliori consilio et praeparatione ad missiones extensas ad lunarem superficiem et ultra conferent.

Source:

- Space.com (Original Article)