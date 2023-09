Investigatores diu perplexi sunt de arcanis lampadibus lucis quae Veneris nubes interdum illuminant. Antea fulgur putabatur, novum studium in Acta Geophysica Investigationis divulgatum: Planetae joco explicatio suggerit. Haec aenigmatica lumina studium proponit, re vera meteora in atmosphaera Veneris ardere.

Etsi NASA antea suggesserat Venerem plus fulgorem habere quam Terram, studium notat praesentiam fulguris in Venere adhuc argumento disputandi. Fulgura in terris monitoria detegendis undis radiophonicis naturalis est, et priorum missionum Veneris significationibus deprehensus fulgur esse creditus est. Recentiores tamen missiones sicut NASA Cassini et Parker Solaris signa radiophonica fulgura invenire non potuerunt.

Loco fulguris, investigatores nunc speculantur fulgura quae in nimbo Veneris observata sunt, meteororum dissolvere in atmosphaerae infestae planetae. Venus incredibilem ambitum habet asperam, temperaturis extremas et crassam, toxicam atmosphaeram supercriticam carbonis dioxidis et acidi sulphurici nubibus repletam.

Numerum fulgurum numerando observatum in orbiter senescalli Observatorii et Iaponiae Akatsuki, investigatores aestimaverunt inter 10,000 ad 100,000 fulgura quotannis fieri. Investigatores proponunt has lampades similes meteori potentialis niti. Unico atmosphaerae Veneris compositio potest facere ut globos ex his impactibus clare satis clare deprehendantur.

His phaenomenis comprehensis pendet momentum ad missiones futuras Veneri disponendas, praesertim in lumine recentium argumentorum quae possibilis volcanicae actionis in superficie planetae suggerunt. Si fulgura cura sunt, tutela necessaria esset ut speculatoriae ad terram Veneris vel quae in denso aere per protractum natarent.

Demum, inventio arcana micare in Veneris nubibus licet meteora exurentia, pretiosas perceptiones praebet ad futurarum missionum planetae. Dum praesentia fulgurum incerta manet, possibilitas meteororum alternam explicationem praebet his phaenomenis ambientium.

sources:

- Acta inquisitionis Geophysicae: Planets