NASA conclusionem Martis Oxygeni In-Situ Resource Utilisisationis Experimenti (MOXIE), experimentum destinatum ad extrahendum oxygenium ex atmosphaera Martis, nuper denuntiavit. MOXIE, a mechanicis et phisicis ex MIT creata, XVI temporibus suo tempore in planeta rubra decucurrit, qui summam centum 16 P. de oxygenii facit. Vertex productionis eius erat 122 P. per hora, quae proposita originalia NASA exceditur. Nihilominus, quamvis eius successum, consilia nulla MOXIE 12 sunt.

Processus adhibitus MOXIE implicavit eliquationem aeris advenientis ad pulverem removendum et deinde comprimendo et calefaciendo ad 800°C (1,470°F). In hac temperatura oxygeni ex dioxide Martio atmosphaera extrahi potuit. Dolor extractum tum probatum est antequam in atmosphaeram emissus esset. Accepit duas horas fovere unitatem antequam processus extractionis incipere posset.

MOXIE unica erat praeter piratam Perseverantiae, quae humanam in Marte explorationem sustinebat. Demonstratum est posse superesse in Marte nautae et domum redire utentes facultates in superficie praesto sint. Notio in- situ subsidii utendi (ISRU) est thema magni interest in NASA eiusque sociis, dum facultates missionum longioris termini explorant.

Dolor a MOXIE generatus varias applicationes potentiales habet, cum praestantissima esse eius usus ut scopuli propellentis. Sed ad hoc requirerentur substantiales quantitates. Quamvis successus experimenti et scientia inde parta, nunc nulla consilia MOXIE 2.0 evolvere possunt. Instead, NASA proximus gradus erit systema perspicuum evolvere, quod generans generans MOXIE similem includit, ac methodum oxygenii generati liquefaciendi et recondendi.

Source: NASA