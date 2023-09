Investigatores in Universitate Copenhagen invenerunt quod ferramentum iecoris dente, vermiculus parasiticus formicae inficit, unicum "in/off" transitum habere qui mores exercitus sui mutat. Transitus a temperie excitatur, cum vermis parasiticus solum de moribus formicae abusionibus cum temperatus humilis est. Studium, in ephemeride Behavioural ecologiae divulgatum, lucem praebet implicatam coniunctionem inter parasitos cum eorum exercitibus.

Parasites, qui mores virtutum suarum moderantur et tractant, nota sunt in natura. Cordyceps, familia fungi parasitici zombifying, exemplum primum est. Hi fungi inficiunt varias species insectorum, mores mutantes ac tandem ad suam reproductionem ducunt. Lancea iecoris dente similem exercitum suum tractandi facultatem habet, sed haec nova investigatio momentum temperaturae in activo agendi modo ostendit.

Cum iecur flues formicae inficiunt, plerique abdomine formicae abscondunt, capsula tectus. Unus uncus iecur formica cerebro se applicat, formica mandibulas suas in herbae cacumine fibulare cogens. Hoc ponit formicam eo modo quo magis probabile est edendum pascendo mammalia. Capsula tutela intra novi intestina hospitis dissolvit, et hepatis fluci ad iecur penetrant. DENS adnexa cerebro formica ipsa sacrificia, aliis parasitis utilis.

Superstes hepatis fluclibus hospitii sanguine vescuntur, adulti fiunt, ova pariunt. Haec ova in faeces hostiae excernuntur, quae cochleis consumuntur. Cochleae tunc tussiunt cum muco striatae larvales, formicae attrahentes larvas glutiunt, currendo permanente.

Antea studia laboratoria ab uno ex inquisitoribus, Brian Lund Fredensborg, ostenderat formicae infectae minus verisimile esse folium sub calidioribus temperaturis mordere. Ad hoc ulterius investigandum, investigatores formicae in bestiis infectis observaverunt cum caliditas et humiditas magna. Eventus confirmatus inventarum laboratorium, ostendens formicis infectis magis verisimile se esse ad cacumen foliorum herbarum in frigidioribus temperaturis se applicaturos ac morsum suum sicut temperaturas rosa emittunt.

Intellectus quomodo parasiti suas catervas manipulant, pendet ad intellegendam biodiversitatem et implicatas relationes inter species. Investigatio haec significationem temperatoris effert in excitatis talibus manipulationibus, et novas perspectiones praebet ad mores formicae parasitizatae in locis naturalibus.

definitiones:

-- Lancea jecoris dente: Vermis parasiticus qui varias hostias inficit, inter cochleas, formicas, et mammalia pascentia.

– Parasitismus: Relatio inter duos organismos in quibus alterum alteri sumptu prodest.

- Behavioural Ecologia: Acta scientifica quae investigationem de moribus animalium praedicant in relatione ad eorum ambitum.

Source: University of Copenhagen