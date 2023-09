Recens studium ab investigatoribus ab Universidade Federal do Amazonas et Anglia Ruskin University (ARU) agitatum revelavit quam critico periculo pessumdatus simias tammarinas suas communicationis artes accommodare in responsione ad sonum pollutionis hominum effecerunt. Hae simiae, parvae areae in Brasilia media nata, imprimis nituntur vocationibus et notis odoriferis ad communicandum, sed nunc sunt contra provocationem accommodandi ad ambitus urbanos.

Manipulus investigationis observationes in novem circulos tamarinorum decubitorum egit, mores suos per spatium 10 dierum investigans. Fons principalis hominum strepitus in habitaculo suo via negotiationis erat, sed strepitus e aircraft, parcum visitatores, et operationes militares ad altiore strepitus gradus contulerunt.

Studium reperit relatio inter strepitum urbanum auctum et frequentiam notationibus odorum inter simias. Cum communicationis vocalium strepitu impeditur, simiae magis in notis odoriferis notis quam nuntiis deferunt.

Vitium tamarini variis notationibus odoriferis ad varias usus usus utuntur, informationibus territorialibus et generationis inclusis. Haec adaptatio evolutionis per longum tempus communicare permittit. Attamen non tam efficax esse potest quam vocalis appellatio, praesertim cum habitatio eorum ob urbanizationem redacta fit.

Dr. Jacob Dunn, Professor Socius in Biologia Evolutionaria apud ARU, inculcavit humanas actiones insigniter mutasse campos acousticos, quibus multae species primum adaptatae sunt. Ortus odoris notati inter viculos tamarinos flexibilis putatur accommodatio ad has mutationes in eorum ambitu.

Haec investigatio humanarum vices animalium in ambitibus urbanis collustrat et provocationes potentiales quae sunt in periculosis speciebus criticis ut vitium tammarinarum effert. Studia praeterea necessaria sunt ad intellegendum quomodo strepitus urbanus alias morum suorum aspectus afficiat et altiore superesset.

- Studium ab investigatoribus ab Universidade Federal do Amazonas et Anglia Ruskin (ARU) celebratum.

- Published in ephemeride Ethologia Oecologia & Evolution

- Fundo provisum est a Societate nationali Geographica, Fundatione Rufford, Fundo Actioni Primati, et Societatis Primatologia Internationali.