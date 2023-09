Novum studium invenit quod alveum tamarins usum odoris notationibus auget ad pollutiones strepitus humanos compensandam. Vitiatum tamarinum species primatis in Brasilia centrali inventa est, sed eius locus magis magisque ab ambitibus urbanis incussus est. Studium, ab Universidade Foederatum Amazonas et Anglia Ruskin University ab investigatoribus deductum, adhibita semita radiophonica ad mores novem coetuum separatorum decubitorum tamarinorum ferarum. Investigatores invenerunt frequentiam notationis odoris augeri in acie cum strepitu graduum quae per viam negotiationis, aircraft, parcum, visitatores et actionem militarem invenerunt. Hoc innuit simiae magis odore niti cum notatione earum communicationis vocalis minus efficax ob sonum humanum.

Communicatio vitalis est propter speciem superstes, et tamarini aluntur odore notati ad informationes gignendas et territoriales deferendas. Auctoris auctoris plumbi Tainara Sobroza declarat multas species pendere ab acousticis significationibus ad informationes essentiales, ut coitus attractio, pabulatio, rapax summis montibus. Investigatio indicat urbanizationes et gradus strepitus augeri communicationem tamarinorum impactionem. Cum campus urbanus ulterius in fines suos invadit, notatio odoris magis in dies communicationis invalescit.

Co-auctor Dr. Jacob Dunn notat homines stimulos additos ad sonos animalium animalium demersos sonos naturales induxisse. Auctus usus odoris notati tamarins decubitus cernitur ut responsio flexibilis huic mutationi environmental. Attamen, dissimiles vocationis vocationis notae, notae sunt efficaces ad diuturnitatem communicationis. Cum habitatio tamarins magis redacta est et coetus magis semotus, haec adaptatio detrimentum habere potuit in speciebus iam in statu critico periclitantibus.

Super, studium effert modos quibus animalia mores suos accommodant respondentes hominum mutationibus in eorum ambitu ducti. Aptationes hae intelligendae pendet pro nisus conservationis et in periculorum specierum salute.

Source:

– Tainara V. Sobroza et al, Do pied tamarins augent odorem notati in responsione ad strepitum urbanum ?, Ethologia Ecologia & Evolutionis