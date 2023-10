Luna: Promissio Destinatio Radio Astronomia Research

Astronomi diu studuerunt "aetates obscurae" universitatis studere, quod spatium circiter 380,000 annorum post magnum Bang incepit. Per hoc tempus, Universe consectetuer neutraliter impletum est, aedificium cuneos primarum stellarum et galaxiarum. Primae stellae tandem in galaxias formatae sunt, eorumque radiatio ionizavit neutralem hydrogenium, ad periodum cosmicam Auroram seu Epocham Reionizationis notam ducentem.

Infeliciter, pervestigationem hanc periodum provocavit ob limitatos lucis fontes. Solum fontes visibiles lucis ab hoc tempore sunt radiorum reliquiarum e Big Bang (Cosmic Proin Background) et photons emissi sicut consectetuer neutrum formatum est. Sed haec signa difficilia sunt observare e Terra ob impedimentum atmosphaericum et radiophonicum impedimentum a fontibus terrestribus causatis.

Ad haec impedimenta superanda, investigatores convertunt ad Lunam ut situs potentialis ad investigationem astronomiam radiophonicam. Luna ambitum quietum praebet in latere suo procul, sine impedimento a Terra. Haec unica ambitus antennae radiophonicae sensitivae permittit ut radiophonicum ab Aetatibus Obscuris deprehendat et animadversiones reddat in frequentia, quam numquam ante fieri potest.

Proiectum pathfinder ut Electromagneticum Superficiem Lunarem Experimentum-Night (LuSEE-NIGHT) ab 2025 mittere, intendit probare facultatem astronomiae radiophonicae in Luna. LuSEE-Night cooperatio est inter NASA et Department Energy, cum sociis Laurentio Berkeley National Laboratorium, Brookhaven National Laboratorium, UC Berkeley, et University Minnesota.

Experimentum includet antennas quae sex metra longitudinis mensurant et in satellitibus cursoribus transmissionis notitiae innititur, sicut communicatio directa ab extremo Lunae latere non potest. Temperatus extremae differentiae inter diem et noctem in regionem polarem lunae meridionalem, attingentes usque ad 120 °C (250 °F) interdiu et tam male quam -173 °C (-280 °F) in nocte, provocationes adiectiones ponunt. pro missione.

Si prospere radiophonicas speculationes lunares nostri intellectus primi universi vertere possent et novas possibilitates investigationis scientificae aperire. Hae observationes singularem occasionem praebeant ad studium Obscurae aetatis et evolutionem structurarum cosmicarum ab initio temporis indagare.

sources:

– Luna popularis destinatio erit progressionis spatii per orbem in annis venturis.

– Artemis III missio prima astronauta in lunari superficie a 2025 terram dabit.

- Multiplex spatium institutionum astronautas ad Lunam ut partem Artemisiae mittet.

- Facultates lunares dabunt investigationem scientificam non possibilem in Terra vel in Orbita Tellure fieri.

– Astronomia radiophonica in ulteriore lunae parte terrenis impedimentis immunem fore.

- Lusee-Nocte propositum observare contendit radios a saeculis obscuris in Luna.

– Ambitus lunae provocationes ponit ad speculatoria radiophonica lunaris.

– Prospera radiophonica lunares speculatoria nostrum intellectum primi universi vertere potuerunt.