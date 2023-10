Turma phisicorum et philosophorum notionem fundatricem induxit, quam vocant "deesse legem naturae." Evolutionem arguunt non limitatam ad vitam biologicam sed fundamentalem processum, qui omnium systematum complexorum in universo, a corporibus caelestibus ad structuras atomicas valet. Manipulus proponit "Lex augendae functionis Informatio", quae declarat omnem rationem, vivam vel non vivam, evolvere si variae figurae electionem subibunt secundum functionem.

Investigatores tres notas definientes evolutionis systematis agnoscunt: multiplicitatem partium, diversitatem dispositionum, et selectionem ad munus. Suadent has notas communes esse complexionibus systematum evolutionum per diversos campos.

Clavis huic universali naturae iuri posita est in conceptu « de functionis electionis ». Investigatores in Darwin theoriam electionis naturalis dilatant, munus categoris in tres species distinctas: stabilitatem, perseverantiam dynamicam, et novitatis. Munus non iam limitatur ad condiciones superstites, sed includit attributa quae conferunt systematis exsistentiam permanentem, diversificationem et multiplicitatem.

Studium theoriam illustrat exemplis tam biologicis quam non-biologicis contextus. Itinerarium evolutionis vitae in Terra effert, ab evolutione photosynthesis ad progressionem morum complexorum. Sed conceptus evolutionis ultra organicam vitam se extendit. Regnum minerale, exempli gratia, iter suum evolutionis evolutionis exhibet, ubi figurae minerales simplices magis magisque compositae per tempus oriuntur.

Praeterea ipsae stellae evolutionis miraculum repraesentant fictis gravioribus elementis, ad diversitatem chemicam et multiplicitatem universitatis.

Investigatio effert evolutionem Darwinianam causam specialem esse in hoc ampliore phaenomeno naturali. Admonet principia mittentes diversitatem vitae in Tellure etiam ad systemata inanimata pertinere.

Hoc studium, in Acta Nationalis Academiae Scientiarum divulgatum, est adiutrix opera scientiarum e variis disciplinis involventium. Investigatio haec investigatio reddit intellectum nostrum evolutionis tamquam proprium proprium universi nostri semper evolutionis inhaerentem.

sources:

- Acta Academiae Scientiarum