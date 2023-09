NASA denuntiavit notitias telescopiae Spatii Iacobi Webb praesentiam "carbon-ferationis" moleculis in atmosphaera exoplaneti K2-18 b revelasse. Circiter CXX annos lucis in zona habitabilis hospite suo posita, haec inventio addit observationibus praecedentibus per Telescopium Hubble spatii factas, quae praesentiam hydrogenii aeris et aquae marinae tectae in K120-2 b.

K2-18 b, quod anno 2015 a Keplero Spatium Telescopium repertum est, orbium eius exercitus stella nana rubra singulis 33 diebus ad spatium circiter 13 decies centena milia passuum abest. Dum haec distantia fere tertia est distantia inter Mercurium et Solem in nostro mundo solari, eo quod stellae nanae rubrae minores sunt et frigidiores K2-18 b intra zonam habitabilem ubi aqua liquida potentia adesse posset.

Sicut "mini-Neptunus" K2-18 b est circiter 8.6 partibus grandior quam terra. Hoc genus exoplaneti in nostro mundo solari non est, et astronomi limitatam suarum atmosphaerarum intelligentiam habent. NASA tamen credit has "Hyceas" mundos, ut K2-18 b, praebere ambitus promittens vitae exsistentiae.

Recentes observationes a Webb telescopio factae praesentiam methani et dioxidis carbonis in K2-18 b atmosphaeram indicant. Praeterea penuria ammoniae et potentiae deprehensio sulfidelis dimethili facultatem aquae oceanorum sub atmosphaerae hydrogenii planetae subiiciet.

Dum copia harum molecularum significativa est, NASA notat eam non praestare facultatem vitae sustentandae. K2-18 b radium maiorem quam Terram habet, et oceanus eius nimis calidus vel omnino non liquidus. Praeterea observationes exoplaneti necessariae erunt ad plura notitias colligendas et ad pleniorem intelligentiam compositionis et habitabilitatis acquirendam.

Webb telescopium non potest observare K2-18 b directe ob stellam exercitus splendorem. Sed astronomi confidunt in modum transiti, per quem considerant levem hebetationem stellae claritatis, sicut planeta ante eam transit. Haec methodus concedit analysi lucis quae per atmosphaeram exoplanetit transit, perspicientia in compositione sua providens.

NASA inculcat hanc inventionem tantum initium esse, cum multae observationes exoplaneta habitabili-zonae potentialis adveniant. Procuratio expectat observationes Webb futuras praebere copiam informationum de exoplanetis eorumque potentia ad vitam sustentandam.

