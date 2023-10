Rara Elementum Terrae Purificationis viridiores cum Metallicis amantibus Microbes

Scientistae in Universitate Cornell viridiorem optionem ad purgandum elementa terrae raris (REEs) inventa sunt utentes bacteria metallica-amantia quae Shewanella oneidensis appellatur. REAE elementa crucialia in variis technologiarum recentiorum adhibitis inclusis cars electrica, turbines ventorum, et Suspendisse potentium sunt.

Hodiernae REE purificationis rationes involvunt usum solventium organicarum et oeconomiae duri, quae sunt pretiosae et environmentally- damnosae. In investigationibus suis, in Rebus Scientificibus editis, manipulus Cornell genome S. oneidensis notavit et invenit microbiam affinitatem habere cum REEs, eumque optimum candidatum ad magis eco-amicum purificationis processum faciens.

Per selective adsorbendo vel adhaerendo REEs, praecipue europium, S. oneidensem usum solutionum acidicarum et durae oeconomiae in REE processus substituere potuit. Hoc signanter reducere potest impulsum et sumptus REE purificationis.

Genome characterizationis S. Oneidensis permittit ut phisicis suam potiorem rees modificare permittat, potentiam suam biosorptionis optimizandi facultates pro metallis specificis. Hic perruptio novas possibilitates aperit ad usus microbes in purificatione rariorum elementorum terrestrium, dum viridius et magis sustineri potest alternatio methodorum traditionalium.

Investigatio facta a phisicis Cornell lucem praebet potentia adhibitionis bacteria metallicae REE purificationis et viam sternit ulterioris explorationis et evolutionis in hoc campo.

