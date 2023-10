Novae investigationes de SpaceX's 29th Commercial Resupply Services missio ad Internationalis Stationis Spatii

Internationale Stationis Spatii (ISS) National Laboratorium et NASA excitantur ad nuntiandum webinar venturam quae in investigationum fascinationum factarum in 29th Commercial Resupply Services (CRS) missionem ad stationem spatii tradet. Haec missio promittit se notabiles progressiones scientificas efficere quae altas in humanitate possunt habere insultus.

Interretialem plumam tabulariorum aestimatam qui tractabit varias stipendiarias in SpaceX Draco spatii immissas et explorabit quomodo investigatio facta in ISS omnibus nobis prodesse possit. Panelists peritos ex diversis campis includunt, singuli suas singulares prospectus et peritiam ad discussionem afferentes.

Dr. Emilie Dressaire, Professor Assistens in California, Santa Barbara, illustrabit investigationem NSF-fundatis "Wicking in Tubulis Gel-Coated". Investigatio haec intendit intelligere munus muci in tradendo medicamento intra pulmonem, in potentia ad curationes respiratorias convertendas.

Dr. Sonja Schrepfer, Professor in Department Surgery in Universitate Californiae, San Francisco, perceptiones in NSF funded "Tissue Engineered Immunis Chips in Microgravitate" communicabit. Investigando relationem inter senescentis immunes et regenerativas cellularum hepatis facultates, haec investigatio viam sternere potest ad accessus ad pugnandum morbos senescentis relatos.

Dr. Ken Savin, dux Spatii Redwire Scientista, de progressibus bioprintingis disputabit, praesertim consilium Redwire ambitiosum ut cellulas cardiac humanas imprimat in spatio utens facilitati suae humo-fractionis BioFabricationis. Haec investigatio fundamenti novas facultates in medicina regenerativa reserare potuit ac limitationes quae in Tellure versae potentia superare poterant.

David Corporal, investigationis inquisitor apud Boeing, in "Boeing Antimicrobialem Coating" tradet. Experiendo materiam antimicrobialem in variis locis per spatium stationis, haec investigatio intendit augere et curare salutem missionum spatii futurae minuendo periculum contagionis microbialis.

Dr. Kathryn Gardner-Vandy, Professor Assistens Aviationis et Spatii in Universitate Civitatis Oklahoma, singularia communicabit de "Seminibus Choctaw Heirloom" educationis propositum. Hoc inceptum intendit discipulos excitare ac erudire de momenti conservandi seminum heredum et partes potentiae quae in agricultura sustineri possunt.

Webinar, hora Martis, die 31 mensis Octobris anno 2023, hora 1 post meridiem EDT, praesto erit ut viva effusis in ISS National Lab website pro publica et in zoom instrumentorum communicationis socialis erit. Sodales instrumentorum communicationis qui volunt participare incitantur ut subcriptio pro accessu Zoom una saltem hora ante eventum. Accedit, publicum concurrere potest interrogando inquisitoribus utendo hashtag #ISSNationalLab in instrumentis socialibus.

SpaceX CRS-29 praecipitur non ante quam die Dominico, die 5 mensis Novembris anno 2023, ante 10:01 post meridiem EST mittere ab Centre Space NASAe Kennedy. Praeterea informationes de ISS National Lab-sussores in hac missione communicabuntur cum instrumentis et publicis in dies futuros.

