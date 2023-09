Testibus inauditum solarem Flare Parker Spacecraft

Navicularius Parker, objectum Soli factum artissimum hominum, volavit per explosionem solarem validam, quae quasi coronalis massa eiectio (CME) volavit, investigatoribus singularibus in has eruptiones perceptis praebens. Eruptiones a Sole billions talentorum particularum accusatarum dimittere possunt quae, ad Terram directae, potentiam habent ut satellites electronicas, electricas electricas perturbare possint, et etiam nigras continentes latas causant.

Specillum Parker, quod est obiectum hominis velocissimum, CME deprehendit et per eam transivit, ut phisicis eventum in singulari observare posset. Spatium tantum 9.2 miliones chiliometrorum (5.7 decies centena milia passuum) ab superficie Solis absunt, propius quam Mercurius umquam ad stellam nostram accedit.

Observationes a Parker naviculae factae revelaverunt CME celeritatibus sursum iter esse 1,350 chiliometrorum (840 milia passuum) secundo. Si similis excandescentia Terram ferire posset, potentia tam potens esse potest quam Eventus Carrington 1859, quae potentissima exposita tempestate solaris ad Terram feriendam censetur. Talis eventus hodie increbrescere potuit ac diffundi rationes communicationis socialis nisi tempore deprehendatur.

Sed specillum Parker ob calorem solis clypeum et systematis tutelae thermarum intactus permansit. Is circiter duos dies CME observando consumpsit, cum scientias inusitatas notitias de his rebus caelestibus comparavit.

Scientistae nunc sunt analyses mensuras a spatii intra CME collectas et eas comparantes ad notitias extra illud collectas. Haec analysin adiuvabit Inquisitores melius comprehendere quomodo eventa haec explicant et nexus inter varia phaenomena.

Cum Sol maximum solarem appropinquat, apicem 11 annorum in cyclo suo activitatis, scientias exspectant Parker spatii ad maiorem molem CMEs observandam. Navicularii solaris flyby proxime futurum die 27 Septembris occurrendum est.

