Physici inventam fundaverunt - oceanus ingens sub crusta Telluris absconditus est. Aqua, quae in petra quae " ringwoodite" appellatur, 400 miliaribus sub terra sita est. Inventio haec ad effectum perduxit quod ter plus aquae infra superficiem quam in omnibus oceanis coniunctae sunt.

Aqua conditur in statu singulari, sicut status spongiae appellatur, quae neque liquida, solida, neque gas, sed quarta est. Crystallus compages ringwoodite permittit eam attrahere hydrogenii et aquae captionem, ut spongia agere possit.

Geophysicus Steve Jacobsen, pars consors post inventionem, affirmavit "puto nos tandem videre documenta pro toto orbe aquae terrestris, quod adiuvat ut in superficie planetae nostrae habitabilis aquae liquidae magnitudinem explicet".

Inventio facta est per studium terrae motus et analyses impulsus quas a seismometris sustulit. Praesentia aquae in petra per has lectiones seismicas confirmata est.

Haec inventio significantes implicationes habet ad intellegendum cyclum aquae Telluris et immensam aquae vim in nostra tellure. Mysteria etiam illuminat sub crusta Telluris abscondita et continuum naturae miraculum effert.

Praeter hanc praeclaram inventionem, phisici nuper etiam detexerunt ecosystem novum totum sub crusta volcanica ope roboti aquae summersae. Haec inventa admonent nos adhuc multum scire de nostra tellure eiusque arcanis arcanis.

