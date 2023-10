Scientici miram inventionem fecerunt: est ingens oceanus sub crusta Telluris absconditus, ter plus aquae continens quam omnia maria in superficie planetae. Aqua in petra dicta "ringwoodite" reponitur, 400 milia passuum sub terra sita.

Investigatio anno 2014 edita revelatur aquam in petra repositam esse in statu singulari, quae "status spongiae" dicitur, qui neque liquidus, solidus neque gas, sed potius quartus status est. Haec inventio facultatem aperit totius Terrae aquae cycli, qui abundantiam aquae liquidae in superficie planetae explicat.

Geophysicus Steve Jacobsen, pars consors post inventiones, significationem ringwooditis explicavit, eam describit tamquam "spongiam" quae hydrogenium et captionem aquam attrahere potest. Crystalla structura ringwoodite permittit ut substantialem aquae quantitatem in pallio profunde absorbeat, absentem nexum cum scientiarum intellegentiae aquae Telluris distributione praebens.

Scientistae hanc inventionem fundationis fecerunt per studium seismicae actionis et impulsus motuum motuum generatorum. Per hanc analysim, praesentiam aquae in ringwoodite profundo sub superficie identificabant. Si petra tantum 1% aquam continet, ter plus aquae sub terra esse significat quam in omnibus Oceani Telluris mixtis.

Haec inventio oceani occulti sub crusta Telluris non recens solum in investigationibus scientificis dividit. Investigatores etiam novam omnino ecosystematam detexerunt cum crustam molarem cum robot underwater explorant. Haec inventa immensitatem regnorum inexploratorum in nostro tellure elucidant.

