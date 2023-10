Nuper Inventum CCTV Footage Reveals Flash of Light Praecedens Magna Bang in Melbourne

CCTV footage e Melbourne, septentrionalis septentrionalis Australiae subitam lucem quam magna crepitus secuta est cepit, incolas perplexus relinquens. Video, in Doreen residente captus, clarum lucis coruscationem et sonum explosivum ostendit. Incolas ex vicinis locis, ut Balwyn et Doncastre, versantur, instrumentis socialibus quaerendis responsa ceperunt.

Cum variae essent speculationes, Australian National University astronomus Brad Tucker credit phaenomenon verisimiliter causatum a meteorite disrumpens. Explicat quod cum asteroides velociter in atmosphaeram Telluris intrat, energia dimissa bombum sonicum creat, sonum explosivum proveniens. Tucker etiam in luce ponit non esse insolitum tales eventus locales et testificari ab in locis specificis habitant.

Ex magnitudine fulgoris et explosionis, Tucker asteroidem aestimat circiter 4 ad 16 pollices esse in latitudine, magnitudine fere ultrices. Fragmenta asteroidis vel combusta in atmosphaeram intrando, vel eam in Terram fecerant.

Cum docti proficiant ad asteroides maius quam 100 metra deprehendendas, minora sicut recentia incidentia latent usque paulo ante ictum. Tucker confirmat quod valde improbabile est pro asteroideo simili in magnitudine ad unum auctorem dinosaurus extinctionis ad Terram feriendam. Sed minores asteroides adhuc significantes quantitates energiae dimittere possunt.

Testes, ut Jason Busuttil a Langwarrin, rettulit visos meteoron versus Dandenongs. CCTV footage magni documenta praebet ad haec caelestia perscrutandi scientias.

