The Mars Technology Institutum: Via sternens Martiae Coloniae

By

Mars Societas, a Dr. Robert Zubrin et aliis membris anno 1998 fundata, iam diu studiis technologias Marti componendas dedit et huiusmodi missionum beneficia promovens. Eorum opera aedificata, ordo nuper novum inceptum excitantem nuntiavit - Martis Technologiae Instituti instauratio.

Praecipuus finis Instituti Technologiae Martis est necessarias technologias evolvere ad sustinendam praesentiam in rubro planeta creando. Dum societates sicut SpaceX ponuntur ad systemata vecturae aedificandae ad Martem perveniendum, institutum intendit impugnationem vivendi et vigendi in ambitu Martio occupare.

De dignitate huius conatus, Dr. Robert Zubrin, qui etiam Mars Societatis praeses est, necessitatem institutionis unice evolutioni technologiae crucialorum dicatam extulit. Dixit "SpaceX et aliae societates conductoriae launches iam celeriter moventur ad systema vecturae explicandum quae nos ad Martiam planetam recipere possunt". Opus est instituto studio technologiae explicandae quae sinit nos vivere semel ibi sumus".

In technologicis coloniizationis aspectibus positis, Mars Technologiae Institutum intendit mittere factores cruciales ut vita systemata sustentans, constructio, cibus productio, et copia utendo. Hae areae funguntur ad efficiendam condicionem sustinendam et habitabilem futurae coloniae Martiae.

Sicut nunc, ulterius details de Marte Instituto Technologiae, in certis locis et sociis investigandis, adhuc annuntiandum est. Attamen, hac institutione instaurata, somnium hominum speciei multiplex-plane- nationis fit notabile gradum antecedens. In technologias promovendo quae ad Martiam coloniam requiruntur, institutum munus instrumentale faciet ad explorationem futuram spatii conformandam.

definitiones:

– Mars Societas: Spatium advocationis institutio tendit ad discendas technologias Marti et missiones ad rubram planetam promovendam.

- Martis Technologia Institutum: institutum dedicatum ad technologias explicandas requiritur ad praesentiam Martis constituendam.

sources:

- Societas Martis (No URL dummodo)