ESA consilium astronaut Marcus Wandt e Suetia ad iter ad Stationis Spatii Internationalis (ISS) in Axiomate Missionis 3 (Ax-3) mense Ianuario 2024. Missio, quae Muninn appellatur, adiuvatur ESA et Agency National Spatii Suecica (. SNSA). Marcus specialist missionis erit sub Michaele López-Alegría duce, axioma spatiale principali astronauto, et USA tum Hispaniam ut duplicem civem repraesentans.

Securis missio prima erit missio spatii humanorum commercialis cum ESA-sponsore astronauta. Hoc elucidat ESA subsidium novam spatii exploratores utentes commerciali accessu ad spatium ad fovendum oeconomiam Europaeam et cognitionem ultra Terram promovent.

Cetera membra cantavit pro missionis securi includunt Walter Villadei, colonellus et gubernator Italiae Air Force, et missio Specialista Alper Gezeravci a Türkiye. Omnes tres socii socii magnam fugae experientiam habent et in viribus aeriis nationis suae militaverunt.

OESA implicatio in hac missione demonstrat officium procurationis ad fovendas eius sodales status ac celeriter semita, brevi tempore missionum quae bonam scientiam generant, proiectionem, educationem et utilitates vitae terrestris. Missio securis 3 transformationalis expectatur, positus Europae nationes munitores in spatio commerciali industriae emergentibus.

SpaceX falcones 9 erucae mittet securim 3 in SpaceX Crew Draco spatii ab NASA Kennedy Centre Space in Florida, USA. Cum ISS appulit, Marcus usque ad quattuordecim dies microgravity investigandi et educationis operas exercebit.

Marcus in Europa, USA, Canada, et Iaponia programma in missione duram subit. Iter suum sequi potest in exploratione blog ESA, X et Instagram.

Source: ESA (European Space Agency) et axioma Spatium