In Indian Space Research Organization (ISRO) secundam missionem Marti Mangalyaan-2 deducere parat, undequinquaginta annis post successum primae suae missionis, quae erucae in orbita circum planetam rubram collocavit. Secundum documenta, quae ab HT accesserunt, Mangalyaan-2 quattuor stipendia ad varias Martis aspectus investigandas feret.

Stipendia in tabula Mangalyaan-2 includunt experimentum Martis Orbit Pulvis (MODEX), experimentum radiophonicum (RO) experimentum, Ion Spectrometer Energeticus (EIS), et Probe Langmuir et Experimentum Electric Field (LPEX). MODEX originem, abundantiam, distributionem et fluxum particulorum pulvisculorum interplanetariorum in alta altitu- dine Martis intelligendis adiuvabit.

Experimentum RO intendit ut profiles densitates neutras et electronicas metirentur, dum EIS particulas energiae solaris et particulas venti solaris supra thermales in Martia environment, notabit. LPEX electronicorum numerum densitatem, electronicam temperiem, et electricum undas campi metiri faciet, ut meliorem cognitionem plasmatis environment in Marte praebeat.

Felicitas primae Martis missio Indiae die 24 Septembris 2014, quartum spatium procurationis in mundo fecit ut in Mars orbitae naviculam collocaret et primo suo primo conatu id faceret. Missio, die V mensis Novembris anno MMXIII emissa, quinque stipendia scientifica pertulit ad studium superficiei planetae, morphologiam, mineralogiam et atmosphaeram.

ISRO: Organization Space Indian Organization (ISRO) est spatium nationalis Indiae procurationis. Est responsalis ad missiones spatium Indiae ordinandas, promovendas et perficiendas.

Mangalyaan-2: Mangalyaan-2 Martia ab ISRO secunda missio est. Variis Martis aspectibus studere intendit, interplanetarium pulverem, Martiam atmosphaeram, ambitum.

Payloads: In contextu spatii missionis, payload refertur ad instrumenta seu apparatum portatum per spatii ad proposita scientifica vel technologica.

