Atrox Future: Mammalia possit Face exstinctionem in CCL million annorum

Novum studium monet ut mammalia, etiam homines, exstinctionem in proximos 250 miliones annorum pati possint. Inquisitores virtualem simulationem ad futuram planetae nostrae proiciamus, habita ratione factorum qualium motus continentium, mutationum atmosphaerarum compositionis et solis claritas augebatur.

Studium, duce Alexandro Farnsworth, physico paleoclimate in Universitate Bristoliensi, invenit coniunctionem solis clarioris, in geographia continentium mutationes, et gradus carbonis dioxidis auctos ambitum crearet quae mammalia superesse non possent. in.

Investigatores praedixerunt formationem supercontinentis, voce Pangea Ultima, aequinoctiali 250 miliones annorum in futurum. Simulationes computatrales demonstraverunt plerasque terras in Pangea Ultima gravissimas temperaturas periculose experiturum esse. Terra citius quam Oceanus calefacit, et cum omnibus continentibus in unum congestis, vastae erunt regiones interiores ubi temperaturae escendent.

Accedit, situs Pangeae Ultimae, cum inmensa planitiei terrae procul ab oceano, processum dioxidis carbonis remotionis ab atmosphaera retardaret. Exemplar etiam suggessit supercontinentem in vulcanis esse obstrictum, qui magnas pondera dioxidis carbonis dimittunt, effectus calefactionis ulteriores exacerbans.

Cum nonnullae areae in fimbrias Pangeae Ultimae pro mammalibus superesse possint, investigatores concluserunt maiorem partem supercontinentis nimis calidam fore ad mammalia superesse, fortasse ad massam exstinctionem ducere.

Notatu dignum est exemplar non considerare gradatim declinationem in calore elapsus ab interiore Telluris, quod ad pauciores eruptiones vulcanicae et minus dioxidum carbonis in atmosphaeram emissi potest. Hoc elementum superesset mammalium prorogare posset, quamvis duratio accurata incognita maneret.

Nihilominus, hoc studium atrox futurum pro mammalibus exhibet, si projectum missionem supercontinentium et incresentium temperaturae realitas fit.

sources:

- The New York Times

- Natura Geoscientia