Contactum faciens: Inquisitores Feliciter Wire usque Individual Graphene Nanoribbons

Investigatores in Universitate Illinois Urbana-Champaign methodum elaboraverunt pro "wiring up" graphene nanoribbons (GNRs), genus materiae unius dimensivarum, quae significans esse potuit in machinis microelectronicis scandendo. Manipulus instrumentorum metallicarum nanometer-scalarum fabricavit in singulis GNRs utens microscopio (STM) innixa evolutione directa scribens intuens. Haec methodus permittit ut certae notae metallicae fabricationis ad GNRs specificos, inducendo machinam functionalitatem ad munus transistoris requisitum.

Graphene, stratum unum spissum atomorum carbonis, diu consideratum est potentiale altum celeritatem materiae electronicae cum possibilitate reponendae Pii. Sed lacinia purus non ipsum consequat rutrum. Ad proprietates semiconductores in graphene inducendas, necesse est ut minutissima fiant vel in certas figuras construantur, sicut mitrae. In hoc studio, GNRs atomice-pressa synthesis facta sunt, et contactus metalli feliciter creati sunt.

Turma usus est microscopio cuniculo intuens ut superficiem emenset et GNRs cognoscat. Olim GNR sita erat, investigatores trabem electronicam in STM felis metallicae depositionis adhibebant et fila crearent. Haec definita wiring methodus permisit ad fabricationem machinarum metallicarum in GNRs moderatam. Investigatores etiam invenerunt characterem electronicum GNRs mutavisse cum contactus metalli applicabantur, demonstrantes facultatem suas proprietates consulto mutare.

Commodum huius ars una est quod in ambitu vacuo ultra-alto geritur, ut materia remaneat libera ab contaminantibus atmosphaericis quae technologiam minuere possunt. Proximus gradus ad bigas investigationis est creare transistorem functionem GNRs fabricatorum utentem et eius notas metire.

Hic interruptio in singulis GNRs wiring aperit novas possibilitates ad progressionem summae celeritatis electronicarum machinarum et viam sternit ulterioris progressionis in technologia graphene fundato.

Source: University of Illinois Grainger College of Engineering