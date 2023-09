Investigatores explicant methodum "Wire Sursum" Graphene Nanoribbons pro Microelectronics

By

Investigatores in evolutione graphenae nanoribbonum (GNRs), genus materiae unius dimensionis quae promissum usum in machinis microelectronicis ostendunt, perrumpere fecerunt. Manipulus directo scribens usus microscopii cuniculi (STM) processu fundato ad nanometer-scalae metallicae contactus in singulis GNRs fabricabat, permittens suae electronicarum proprietatum moderationi.

Graphene, stratum unum densissimum atomorum carbonis, ut potentiale summae celeritatis electronic materialis animum advertit. Nihilominus eius defectus proprietatum semiconductorium limitatio facta est. In hoc studio, GNRs atomice-presse creatae sunt et contactus metallorum feliciter factae sunt, necessariam functionem ad operationem transistoris inducentes.

Inquisitores technicam cuniculi microscopii inspectione involventem ad superficiem emendam et idoneam GNRs perspiciendam usi sunt. Postquam GNR notificata est, depositio metallica utitur electronico trabe utens ad wiring creandum. Haec methodus GNRs componendi accuratior et minus incerta quam prioribus modis inventa est.

Una utilitas huius methodi est quod in ambitu vacuo ultra-alto conficitur, ad munditiam materiae et ad praecavendum degradationem technicae operationis. Inquisitores etiam invenerunt quod contactus metallorum in GNRs ponendo, proprietates electronic GNRs mutatas esse. Hoc "doping" de GNRs assequi potest deponendis generibus metallorum, praebens modum ut characteres GNRs canendi sine necessitate motus chemicae.

Proximus investigatoribus gradus est ut transistorem muneris hoc methodo utentem ac notas suas creare. Explicatio certae et certae methodi ad contactos metallicos cum specificis GNRs faciendis nos propius adducit ad effectionem machinarum microelectronicarum adhibitis graphene nanoribbonibus.

Source: ACS Nano (DOI: 10.1021/acsnano.8b08089)