The Svalbox Digital Model Database (DMDb) est nova datorum regionalium quae geoscientists accessum praebet ad exempla (DOMs) ex remotis Svalbard archipelago. Divulgatum in ephemeride Geosphere, datorum nunc 135 DOMs continet, data ex 114 km2 huius areae difficilis ad accessum.

DOMae sunt tres repraesentationes digitales dimensiva molibus geologicis quae modernam inquisitionem geoscientificam converterunt. Svalbox DMDb haec exemplaria cum aliis notitiis geoscientificis, 3D footage additis, incluso fuco, geoscientistae comprehensivum praebent intuitu formationum geologicarum in hac unica regione.

Svalbox DMDb adhaesionem praecellit (inventa, pervia, interoperabilia, et reusable) principia, significat quod notitia et metadata in datorum communicata facile collocari, accessi et ab aliis inquisitoribus adhiberi possunt. Uterque introitus in datorum rudis inputa notitias includit et notitias outputas processit et DOI habet pro tracilitate et citatione.

Hoc database maxime valet pro geoscientists operando in Svalbard, tum pro Institutis educationis. Exemplaria digitalis ytalie a Svalbox DMDb praebentur, tempus campum indefinite extendunt et accessum ad situs qui more sunt inaccessibiles per agrum translaticium dabunt. Hoc adiuvat investigatores melius praeparare ad expeditiones et augent intellectum de mutatione celeris terrae arcticae, quae mutationes significantes ob receptum glacialem experitur.

Unum exemplum notabile in charta Geospherica illustratum est profile Festningen, Svalbardi solum geotopae. Hoc miraculum geologicum 400 miliones annorum palmitavit et unicam stratographiam verticalem trans 7 km transect praebet. Svalbox DMDb has geologicas monumenta servat in tempore temporis, ut eorum significatio scientifica in posteris temporibus conservetur.

Svalbox DMDb augere pergit sicut plures DOMs database ad additae sunt. Promptitudo horum exemplarium digitalium iam ad cooperationes et publicationes perduxit, ad progressionem investigationis scientificae in Archipelago Svalbard.

sources:

- Svalbox Digital Model Database (DMDb)

— Betlem, P. et al. (2021), igneae intrusionis apud Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006), Geosphere, 17(5), 872–883, DOI: 10.1130/GES02323.1