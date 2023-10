Residentes in septentrione Melbourne obstupefacti claro fulgore lucis aurei secutae sunt flatu magno qui proxime ante horam nonam post meridiem incidit die Mercurii. Footage incidentis late communicata est in instrumentis socialibus, momentum capiendi cum Doreen residens phaenomenon testatus est dum aliquid e curru suo recuperabat. Sono insidiatus, in plateam eius fontem investigare ausus est.

Secundum Sean Scanlon, incola Doreen, strepitus dissimilis erat omnium quae umquam audierat. "Haec commovit terram et ejecit omnem proximum domum suam" dixit 7NUNTIATIO. Flatus in Doreen solus non restrictus erat, ut incolas in Mernda, South Morang, Balwyn, Diamond Creek, et Doncastre etiam auditum crepitus rettulit.

Auctoritates et periti in spatio sectoris eventu perplexi sunt, cum nulla actio meteoritarum in area detecta est. Geoscientiae Australiae nulla actio terrae motus exposita est, et societas electricitatis AusNet nullum evidentia explosionum vel damni repperit. Regimen Victorianum confirmavit nullas detonationes alienum esse apud praedas propinquas vel munimenta continua.

Hoc primum in Victoria non evenit. Mense Augusto similis globus lucis cum sonitu bombo in caelo observatus est. Spatium procurationis postea decrevit verisimile esse strages ex eruca Soyuz-2 in atmosphaera Telluris re-intrans.

Causa recentis mysterii lucis et crepitus in Melbourne septentrionali ignota manet, peritos et incolas responsa quaerentibus cupide relinquens. Auctoritates pergunt investigare res ad suam originem et naturam terminandam.

