Euroconsult suam novissimam "Prospectus explorationis Spatii" famam dimisit, quatenus momentum explorationis lunaris sicut catalysta pro regione explorationis sonantis spatii. Mercatus relatio indicat globalem administrationem in spatio explorationis pervenisse in gravem $26 miliardis anno 2023, cum potentia ad $33 miliardis ab 2032. Crescendi ad fere $XNUMX miliardis ab anno XNUMX. Hoc incrementum exponentialis trajectoriae munus fungentes effert, quod exploratio lunaris ludit in effingenda futurorum. spatium explorationis.

Renuntiatio praedicat dilatationem mercatus in obsidione globali cibus duraturam esse, cum insigni incrementi annui compositi 5% 10 annorum (CAGR) exspectatio explorationis lunaris. Proximo decennio, sumptu pro missionibus lunaribus proiicitur ad fere $ 17 miliardis ab anno 2032. Hae collocationes imprimis adiuvabunt missiones spatii humanos venturas, substantiales collocationes in translatione et orbitali infrastructura requirentes. Praeterea collocationes in missionibus roboticis lunaribus viam sternent ad praesentiam humanam sustinendam in Luna.

Alius amnis in spatio notabilis collocandus exploratio spatii humani in orbitae Telluri minore (LEO). Quamvis in fundendo intingere annis proximis post peractam maiorem gubernationem et programmata publica-privata, novus cyclus collocandus in horizonte est. Praevidetur ab 2030, in LEO collocationes ad $7 miliarda subventurum esse, supremos annos operandi et decommissionis internationalis Stationis Spatii sustinens (ISS). Hae collocationes faciliorem reddent transitum post-ISS LEO operationes in re privata.

Natalia Larrea, director Europaei USA, exaggerat explorationem futuram spatii collaborationis et certaminis notam esse. Constitutio praesentiae lunaris sustinebilis est focus globalis, dum simul praesentiam humanam in LEO continuam sustinens. Hae missiones ambitiosae et collocationes constituuntur ad explorationem futuram spatii conformandi, limites cognitionis humanae et explorationis impellendo.

