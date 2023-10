Novus Titulus: Mysteria Eclipsis Lunae anno 2023 explorans

Lunares eclipses semper omnium aetatum homines fascinaverunt, sensum admirationis et horroris excitantes. Anno 2023, eventus caelestis qui Chandra Grahan vel Eclipsis lunaris notus erit, mentem astronomiae fanatici per totum mundum capiens. Per eclipsim lunarem, Terra inter Solem et Lunam transit, umbram suam in superficie Lunae. Hoc phaenomenon nonnisi in plenilunio fieri potest, cum Sol, Terra, et Luna in linea recta colorantur.

Chandra Grahan MMXXIII: Eclipsis lunae, dies et dies

Eclipsis lunaris partialis ponitur incipere die Sabbati, die 28 Octobris, continuans in primis horis Solis, die Octobris 29. Cum Luna intra penumbram Telluris umbram cadit die 28 Octobris, postea regionem obscuriorem notam umbram intrabit.

Chandra Grahan 2023 leo: Num eclipsis lunae in India videbitur?

Ita eclipsis lunae haec in India et per continentem Asiaticam apparebit. NASA secundum spatium intermedium Americanorum, India primas praebet opportunitates huius rei caelestis.

Chandra Grahan 2023: Eclipsis Lunae ubi aliud visibile erit?

Praeter Indiam, eclipsis lunae in toto Hemisphaerio Orientali, in regionibus Africae, Europae, Asiae et Australiae, apparebit. Sed observatores in Civitatibus Americae Unitis occasionem spectandi hoc spectandi non habebunt. Quaedam regiones Brasiliae in America meridionali defectionem tempore lunae oriundo experiri possunt.

Eclipse lunaris 2023: Chandra Grahan 2023 Sutak Kaal Time

Tempus sutak, quod proxime ante 9 horas spectatum est, ab 04:06 PM die Sabbati, 28 Octobris incipiet, ac die Dominico die 02 Octobris 22:29 concludet.

Chandra Grahan 2023, Eclipsis lunaris: Sharad Purnima tithi, date and time

Purnima tithi, plenam lunam significans, incipiet ad 04:15 AM die Sabbati, 28 Octobris, et finem ad 01:52 AM die Dominico, die 29 Octobris.

Quid est Eclipsis lunae?

Eclipses lunares sunt communes rerum caelestium quae ex variis terrae partibus observari possunt. In duabus principalibus gradibus consistunt: eclipsis penumbralis et eclipsis umbralis. Eclipsis penumbralis est rudimentum, cum Luna umbram penumbralem Telluris intrat, causando subtiliter obscurans effectum. Eclipsis umbralis est magis dramatica pars, in qua Luna umbram Telluris ingreditur. Cum altius in umbram progreditur, Luna obscurare et colores rubri, aurei, vel fusci induere potest - phaenomenon saepe ad "sanguinem lunam" refertur. Haec coloratio praeclara est effectus solis per atmosphaeram Telluris dispersus, modo longiores luminis aequalitates attingere et illuminare Lunam.

Eclipse lunaris 2023: tutum est videre Chandra Grahan?

Dissimiles eclipses solares quae specialem oculi tutelam requirunt, eclipses lunares tuto sunt ut oculo nudo observentur. Binoculares vel telescopia propius experientiam augere possunt praebendo. Notatu dignum est speciem et durationem eclipsis lunae ab uno eventu in alium variari, secundum situm Lunae in sui orbita et orientatione Telluris.