NASA Lucia missio notabile lapidem hodie attingit cum primo congressu asteroideo sicut spatii spatii ad Orbem Iovis. Hic occursus experimentum habebit rationum et rationum missionis. Tamen, antequam ad destinatum perveniret, inquisitores notitiarum infraredarum ex NASA' Lata-campo Infraredarum Survey Explorer (SAPIENS) ad intellegendum asteroidum magnitudinem et superficiem reflexionis excolant.

Praecipuum balteum asteroidum, inter Martem et Iovem situm, est domus multis asteroidis, inter quas illa Lucia praeteribat. Haec asteroides studens inaestimabiles perceptiones praebet in formatione et evolutione systematis nostri solaris. Utendo notitiarum 13 annorum SAPIENTIAE, phisici aestimationes renovatas pro magnitudine et albedo asteroidis computare poterant. Albedo refertur ad mensurationem reflexionis obiecti caelestis.

Hoc novum studium, in Litteris Astrophysicis divulgatum, ostendit vim observationum serendipitarum. Anno 2010, SAPIENS asteroidem in prima sua missione nesciens lustravit, quamvis primarium propositum totum caelum in luce infrarubra delinearet. Etsi signum asteroidum initio nimis debile deprehendendum erat, investigatores algorithmos sophisticatos ad excursiones multiplices adhibuerunt et signum asteroidum obscurum ultrarubrum indicaverunt.

Analysis sapientum observationum non solum assteroidis magnitudine exquisita, fere quingentos passus in diametro aestimata est, sed etiam albedo lucem illustravit, suggerens eam categoriam lapideam esse (S-type). Hae inventiones ad intellectum nostrum conferunt obiecta Terrae prope et earum naturas.

NASA Lucia missio intendit explorare Troianos asteroides, parva corpora coetus Iovis. Hic occursus cum asteroideo in itinere suo usus est curriculo missionis, adiuvans methodos scientiarum subtilissimas suas ad investigandas has antiquas reliquias e systemate solari primo.

Q: Quid est albedo?

A: Albedo refertur ad mensuram obiecti reflexionis. In hoc casu claritatem superficiei asteroidis determinare iuvat.

Q: Quid est principale balteum asteroidum?

A: Cingulum principale asteroidum est regio inter orbes Martis et Iovis sita, quae magnum numerum asteroidum continet.

Q: Quid Troiani asteroides?

A: Asteroides Troiani sunt globi corporum caelestium parva quae orbitam Iovis participant et reliquiae ex systemate solari ineunte esse creduntur.

