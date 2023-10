Roscosmos Astronauts Complete Prosperum Spacewalk Quamvis provocationes

Cosmonautae Roscosmos, Oleg Kononenko et Nikolai Chub, ambulationem spatii feliciter compleverunt die 25 mensis Octobris, quamvis in accessu ad Leak frigidioris et partialis veli solaris quaestiones instruere. Hora 7-hora et 41-minuta missio involvit magna negotia, ut Nauka radiatorem moduli inspiciat et nanosatellitem dimittit.

Per spatii ambulationem, Kononenko et Chub diligenter inspexit et photographavit tergum externum radiatorem in Nauka moduli. Radiatorem a refrigeratione systematis segregaverunt, sed in inspectione bulla refrigerationis apud Leak situm dimissa est. Dedicata cosmonauta suas sectas detergere debebant antequam cum missione continuarent.

Praeter inspectionem radiatoris, cosmonautae nanosatellites emiserunt ad probandum technologiam solarem navigandi. Nihilominus, navigatio solaris nanosatellites ad plene explicandam defecit. Etiam cosmonautae synthetica systema communicationum radar inauguravit, quamvis una e tabulis systematis radicatas per spatium ambulationis plene explicari non posset.

Post spatii ambulationem, Kononenko et Chub processum spatii ambulationis secuti sunt, suas causas et instrumenta inspectis quibusvis signis coolant et ut necesse est abstergere. Hanc cautelam intendit ad minuere introductionem contaminantium in ambitus statio spatii. Aer intra stationem filtrationem additional subibit, ut reliqua vestigia contaminantium removeat.

Quamvis provocationes quae in spatio ambulationis versae erant, missio successus existimabatur. Oleg Kononenko, cum summa sex spatiis spatiis sub cingulo suo peritia ostendit, dum Nikolai Chub primum spatii ambulationem complevit. Haec missio notavit spatium stationis spatii ad locum conventus, sustentationem, et upgrades ad 268th spatii dedicatum.

Venatio spatii spatii ad diem Lunae, XXX Octobris, involvit NASA astronautas Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli. Spatium ambulationis facient ut archa electronica vitiosa e communicationis antennae bracket removeatur et unum e duodecim Trundle ferens Conventus in portu truss Solaris Alpha Rotary Articulus reponat.

FAQs

1. Quaenam fuerunt primaria munera per Roscosmos spatii ambulatione confectae?

Per spatii ambulationem, Roscosmos cosmonautae Nauka radiatorem moduli inspexerunt, nanosatellitum dimisit ad technologiam navigandi solarem probandam, et systema communicationum synthetica radar inauguravit.

2. Nonne vela solaris nanosatellites in spatio ambulationis plene explicant?

Solare velum nanosatellitum non potuit plene explicari quantum camerae discessum e statione vestigare potuerunt.

3. Quomodo cosmonautae efficiunt ut spatium stationis ambitus mundus manebat?

Post spatii ambulationem, cosmonautae rationes post spatii ambulationis secuti sunt, suas causas et instrumenta inspectis ad residuos quoslibet coolant et ut necessarios abstergebant. Addita filtratio etiam intra stationem spatii adhibebitur ad reliqua contaminantium vestigia removenda.

4. Quid est propositum venturi spatii ambulationis NASA astronautae involventium?

Praesent spatii ambulatio remotionem vitiosa electronicarum archa e communicationis antennae bracket involvet et substitutio unius duodecim Trundle ferens Conventus in portu truss Solaris Alpha Rotary Articulus.