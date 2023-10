Antiqua Arbor Annuli Reveal Evidence of Fortissimus Solaris Storm umquam

Recens studium ab Edouard Bard ductus a Collegio de France detexit argumenta, quae potentissima radiorum solis semper tempestas deprehendi posset. Investigatio quadrigae carbonis 14 gradus in arboribus sepultis abiegnis explicavit et verificavit fontem utens beryllium-10 isotopes in Groenlandiae nucleorum glaciei repertos. Hae anuli arboris pretiosam perspectionem praebent in moribus Solis decurritur.

Spicula in gradibus carbonis 14 in arboribus sepultis abiegnis repertis suggerit exsistentiam tempestatis radiorum solaris inauditam. Tempestates solares radiorum solis causantur ex floribus solis et deiectionibus massae coronalibus. Ideo tempestas radiorum solis intensa indicat eventum spatii tempestatis fortissimi eventus documentis modernis.

Praeter hanc notabilem inveniendam, inquisitores etiam alium eventum in dato anulo suo identificaverunt. Eventus ille, etsi non ut extremus, ut clavum 14,300, 100 annorum, per 14,000 circiter annos ab 13,900 ad 17 annos duravit. Manipulus speculatur hunc eventum repraesentare extremam minimam in actione solaris, similem Maunder minimi XNUMX saeculo observatam.

Augmentum in gradus carbonis-XIV per haec periodos creditur effectus campi magnetici solaris minus activi, altiori vigore radiorum cosmicorum in systemate solari permittens. Cum hi radii cosmici cum atmosphaera Telluris correspondent, similes reactiones faciunt radiis cosmicis solaris.

Hoc studium momentum elucidat utendi anuli anuli in coniunctione cum nucleis glaciei ad meliorem intellegentiam navitatis solaris per totam historiam acquirendam. Quamquam mensurae instrumentales directae actionis solaris tantum praesto fuerunt ab XVII saeculo, anuli et nuclei arborei magni ponderis perspicientiam in moribus Solis in praeteritum longinquioribus praebent.

