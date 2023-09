NASA Iuno navicularum, quae Iupiter plus septem annis orbitans fuit, nuper captam imaginem gasi gigantis e regione molaris sui lunae cepit, Io. Imago prope LIII capta est in Iunonis flyby Iovis die 53 Iulii.

Imago, ab Alain Mirón Velázquez physicus civis processit utens notitia rudis IunonisCam, ostendit discrepantiam, colorem et acumen duorum corporum caelestium. Iuno circiter 51,770 chiliometrorum ab Io distans et 395,000 chiliometrorum supra nubem Iovis tempore statua sumpta est. Haec arctissima congressio inter Iunonem et Io hucusque notat, cum propius avolsorum hoc anno et 2024 postea destinatis.

Io, lovis intima magnarum lunarum, ingentes gravitatis vires experitur ab Iove eiusque sororibus Calendis Europa et Ganymede. Haec trahitis gravitatis ad constantem extensionem et expressionem lunae ducit, quae ad suum excelsum volcanicam actionem confert. Io corpus acerrimum volcanice censetur in toto systemate solari, centenis vulcanorum et lacuum in superficie lavae silicatae fusilis obnoxius.

In futuris prope flybys Ionis, phisici ab Instituti Investigationis Africi (SwRI) Hubble et James Webb telescopiis utetur ut simul observabunt lunam Iovian e longinquo. Haec animadversiones praebebunt pervestigationes pretiosas in processibus molaris Ionis et adiuvabunt profundiorem intellectum huius molitionis caelestis corporis.

Source: NASA

definitiones:

- spatii Iunonis: Naviculae ab NASA anno 2011 immissa cum missione studendi compositionem Iovis, campi gravitatis, campi magnetici, magnetosphaeri polaris.

– Io: Una Iovis maximae lunae ob intensam volcanicam actionem et singularem geologicam notas notas sunt.

- Iupiter: Maxima planeta in nostro solari systemate, propter varias tempestates notus, cum Iconico Magno Red Macula sua.

- Civis physicus: Individuum qui investigationem scientificam et analysim participem facit, saepe publice in promptu notitias adhibens vel ad incepta investigationis tamquam scientificus non-professionalis conferens.