Duo astronomi Iapones, Patryk Sofia Lykawka of Kindai University et Takashi Ito in Observatorio Nationali Astronomiae Iaponiae, intriguam fecerunt inventionem. possibilia indicia invenerunt "terrae sicut planetae" in nostro mundo solari, in Kuiper Belt commoranti.

Cingulum Kuiper est regio spatii ultra orbita Neptuni quae a corporibus parvis glacialibus frequentatur, sicut planetarum et cometarum pumiliones. Planetae similes, objecta orbita Sole;

In charta investigationis sua, astronomi explicaverunt se praedicere exsistentiam terrestris planetae, ac plura objecta trans-Neptuniana in orbitis peculiaribus in systemate mundo externo. Eas res putant animadvertibiles esse signaturae probativae perturbationum planetae.

Cum exsistentia huius Telluris, sicut planetae adhuc speculativae in hoc loco sunt, eius potentiae inventio significans esset. Posset praebere pervestigationes pretiosas in formatione et evolutione mundi nostri solaris, forsitan exsistentia vitae extra Terram.

Ulteriores investigationes et animadversiones ad praesentiam hujus telluris confirmandam necessaria erunt. Astronomi verisimiliter adhibebunt telescopia provecta et technicae observationes ad plures notitias colligendas et proprias obiectis trans-Neptunianas orbitas resolventes.

Haec inventio scaenam constituit incrementis excitandis in intellectu nostro systematis solaris nostri et potentia ad inveniendos alios in se ambitus habitabiles. Cum exploratio nostra pergit spatium, propius ad detegendam mundi mysteria digiti appropinquamus.

