Iaponia Launches erucae ad Lunam in dic ad terram in Lunar Superficie

Iaponia Aerospace Explorationis Agency (JAXA) feliciter erucae ad lunam emisit, studens quintam regionem fieri ad portum lunarem consequendum. Eruca H-IIA e Tanegashima Centre Space removit post aliquot moras propter tempestatum. Onboard erucae erant Smart Lander pro Luna Investiganda (SLIM) et Imaging X-radius et Spectroscopia Missionis (XRISM), quarum utraque post launch feliciter separata est.

SLIM, lunaris descensor, accurata accuratione ad terram intendit, intra 100 metra sui scopo, loco generali veniente in lunam. JAXA sperat hanc demonstrationem fores aperiturum esse novis expositis modis in futuris lunae missionibus ac potentia in aliis planetis. SLIMUS expectatur ad lunam ineunte 2024 pervenire propter suum escae efficientis iter.

Si prospere, Iaponia coniunget Civitates Americae Unitas, Russiam, Chinam et Indiam sicut unum ex terris quae in superficie lunae in terram descenderunt. India quarta nuper facta est regionem ad portum lunarem consequendum, specie in regionem polum meridianum lunarem.

Praeter SLIM, XRISM missio constituitur ad observationes agendas ut spatium observatorium. Instructus telescopio, X-ray imagini et spectrometro, XRISM elementa in stellis et galaxiis et spatii plasmatis inspiciet. Missio intendit singularia singularia praebere institutionem magnarum structurarum a corporibus caelestibus formatas.

Hoc in accessu lunae non est primus conatus Iaponiae. Patria antea missionem OMOTENASHI in cooperatione cum missione NASA's Artemis I deiecerat, sed communicatio amissa est, ducens ad operationes recuperationis scrutinium. Alia missio privata Hakuto-R etiam ad terram feliciter defecit.

(Iaponia Aerospace Explorationis Agency, Tanegashima Centrum Tractus, SLIM, XRISM, Lunaris escensio, Missiones Lunae, Luna-25, OMOTENASHI, Artemis I missio, missio Hakuto-R)

sources:

- Japan Aerospace Explorationis Agency (JAXA)

- Imagines Getty

Nota: URLs pro fontibus remotis sunt.