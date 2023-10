NASA Spatium Telescopium James Webb pergit stupere phisicis suis inventis, hoc tempus praebens atmosphaerae Iovis imagines captandis. Telescopia in visione extraordinaria adhibita, telescopia Webb numquam notas revelavit quae communitatem scientificam mirati sunt.

Una inventio fundamenti facta a Iacobo Webb Telescopio capta est imaginum depingens celeritatem summae vi fluminis metientis super 4800 chiliometra lata ab aequinoctiali Iovis. Hae imagines phisicis novas inspectiones in aerum et dynamicos gasi gigantis praebent. Ricardo Hueso in Bilbao in Hispania Universitatis Batavae, mirabatur, dicens: "Quae obducto obducto semper vidimus in atmosphaera Iovis nunc apparent sicut rigidas lineamenta quae cum celeri rotatione planetae indagare possumus".

Telescopia Telescopia utens suis NIRCam instrumentis imagines Iovis singulis diebus X horis per totum Iovi diem mense Iulio 10 sumpsit. Hae imagines, in quattuor diversis fibris, quae parvas mutationes in notis ad varias altitudinum notas deprehendere possunt, investigatores permiserunt investigatoribus atmosphaeram Iovis in atmosphaera uberius. Praeterea telescopium percussum in stratis altioribus altitudinis atmosphaerae, 2022-25 chiliometrorum supra nubem planetarii sita est. Celeritas jet amnis observati mensurata est ut circiter 50 chiliometrorum per horae, velocior quam Categoria 515 ventorum in Terra.

Iacobus Webb Spatium Telescopium, maximum et potentissimum spatium telescopii semper constructum, pars est magnae Observatorii NASAe. Praecipuum eius propositum est lucem capere et versari, ut scientias in tempore posteriore longius perspiciat quam umquam ante. L2 Lagrange in loco posita, 1.5 miliones chiliometrorum a Tellure, Telescopium Webb unicum punctum speculationis et phaenomenorum caelestium praebet.

Hae imagines captantes Iovis a Iacobo Webb Telescopio comparatae, coniuncta cum telescopio facultatem videndi in luce infrarubra eiusque collaborationem cum spatio telescopii Hubble, physicos primum permiserunt detegere et scatebra Iovis rivum primum. Haec inventa profundiorem intelligentiam dynamicorum gasorum atmosphaericis gigantis praebent et ad ampliorem cognitionem universi conferunt.

sources:

- NASA: Iacobus Webb Spatium Telescopium: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html