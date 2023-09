Medici comperti sunt graculos, speciem corvi, velle amicos commutare ut praemia cibi lucrarentur, sed cum familiaribus suis haerebunt etiam si esurire significat. Studium, in Cornubia occidentali deductum ut partem permanentis Cornubiae Jackdaw Project, in lucem ponit quomodo nonnulla animalia eorum necessitudines sociales administrant.

In experimento, investigatores graculos silvestres exhibebant cum munere quo accessus ad malas sapores nitebatur quo singuli visitabantur. Aves cito didicerunt amicos suos praemiis maximizare, sed in prolis, siblings, et sociis cuiuscumque exitus coeundi manserunt. Haec erga familiares fidelitas similis est notioni "sanguinis crassior aqua", quae in humanis relationibus observatur.

Inquisitores pisciculorum tags utebantur, sicut astularum transpondentium pro cura adhibitis, ad inuestigandum et monendum monedulas. Volucres in duas turmas A vel B assignatae sunt, et accessus ad tineas dabantur tantum, si singuli ex eodem coetu pastores simul visitarent. Si aves e diversis coetibus convenirent, pastores clausi manerent. Solo avibus frumen- datur, minus appetibilis fons cibi.

Secundum Professorem Alex Thornton, indagatorem plumbeum consilii, propositum erat determinare si aves consociationes sociales accommodare possent. Graculi opportuna esse probaverunt, celeriter discunt amicos ab aliis globis fovere ut praemia augeant. Exceperint tamen cum propinquis suis, bene adhaerere cum suis familiaribus etiamsi praemia nulla acceperint.

Inquisitores putant graculi facultatem investigandi ac meminisse informationes de sociis socialibus eorum intelligentiae indicium esse. Posse accommodare suas relationes quae in praeteritis interactionibus beneficia possunt efficere secundum salvos et subsidiorum acquisitiones.

Altiore, hoc studium novas pervestigationes praebet in relationibus socialibus in animalibus eorumque processibus decernendi. Inventiones magnas habent implicationes ad intelligendum evolutionem intelligentiae ac societatum cessum.

Source: "Graculi silvestres suas consociationes sociales selective accommodare possunt, servata diuturna relationes pretiosae" Natura Communicationis.