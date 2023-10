Ben Lamm, co-conditor Bioscientiae Colossalis, propositum est ut species extinctae intra quinquennium proximum in vitam resuscitarentur. Lamm et turma eius, in cooperatione cum Georgio Ecclesia geneticista Harvardiana, operam suam de creaturis exstinctis intendunt, sicut mammoth lanigeri, tigris Tasmanian, et avis dodo.

Processus animalis exstincti resuscitati implicat edere DNA vivae proximae cognationis suae ut cum genoma animalis extincti congruit. Nam mammoth lanigeri, hoc est DNA elephanti Asiatici utens, cui mammoths intime se habet. Faciens iaculis emendationum ad genome elephanti, sperat manipulus embryonem creare, qui ad terminum in surrogata viventi matrem adduci potest, unde in partu primi animalis de-extincti.

Finis ultimus est has animalia extincta in loca naturalia dimittere, ad oecosystematum restaurationem et mutationem climatis potentia diminutiva. Species Keystone, ut mammoth lanata, notabilem habent ictum in ambitu suo et reintroductio effectus positivos in oecosystematis habere possunt.

Cum opinio extincti animalium ad vitam reducendi controversa est, multi physici credunt eum posse maiores utilitates habere, ut oecosystemata restituens et mutationem climatis retardans. Reintroductio luporum in National Park Yellowstone, exempli gratia, consecuta est in notabilis mutationes in landscape et effectus positivos in solo exesa habuit.

Sunt autem considerandae ethicae considerationes. Mammoths historice quaestui sunt et venati, mille annis post eorum exstinctionem. Nonnulli contendunt crisim climatis urgentem dedisse, etiam incepta ambitiosa cum humili probabilitate victoriae iustificari posse.

definitiones:

– De-extincto: Processus extincti speciei ad vitam reducendi per ipsum geneticum et technologias provectas.

– Genome: Summa copia genesis vel materialis geneticae in cella vel organismo praesentis.

- Species Keystone: Species quae in ambitu eius inaequalem ictum habet et munus criticum agit in structura et functione oecosystematis servans.

- Ecosystem: Communitas organismi viventium cum ambitu corporis sui, mutuo tamquam systematis.

-- Resurrectio: Ad resuscitandum resuscitatum vel resuscitatum mortuum vel extinctum.