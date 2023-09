Indian Space Research Organisation's solaris Missionis Feliciter attingit Solem Terrae L1 Point

Indici Tractus Investigationis Organizationis (ISRO) nuntiavit primam suam missionem solarem Aditya-L1 feliciter perfecisse Point Trans-Lagrangean 1 insertionem (TL1I) discursum et nunc in trajectoria quae eam ad Solem-L1 punctum accepturum. . Hoc significat quintum consecutivum tempus quo ISRO rem in trajectoriam ad aliud corpus caeleste seu situm in spatio feliciter transtulit.

Spatium Aditya-L1 e Statione Spatii Satish Dhawan in Andhra Pradesh immissa est, cum primaria proposita notitiarum scientificarum colligendi et conatus explorationis solaris Indiae progrediendi. Navicula instructa instrumento supra Thermal et energetico particuli spectrometri, quod iam supra-thermales et strenuos iones et electrons mensurare coepit in distantiis plus quam 50,000 km ab Terra. Haec notitia adiuvabit scientias mores particularum circum Terram resolvere.

Circiter 110 dies, navicularum in orbem circa Solem Terrae L1 punctum per tumultum injicietur. Prosperae missionis ISRO ostenduntur progressiones Indiae in technologia spatii et eius officium explorandi Solem eiusque effectus in Terra.

Fontes: ISRO, Gadgets 360