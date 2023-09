Detegens inopinatum munus sanguinis Cerebrum Obex in coercendis Ant MORES

Investigatores detexerunt claustrum sanguinis cerebri (BBB) ​​in fabrilibus formicis active regere mores necessarios ad operandum totarum formicarum coloniarum. BBB enzyme quod esterasum (Jhe), quod hormone vocatur juvenile hormone (JH3), abducit. Variatio graduum huius enzyme in BBB determinat utrum formicae pabulator fiat vel miles.

Munus primarium BBB est moderari motus variarum substantiarum in cerebro et extra ut munus normale cerebri in multis animalibus, etiam formicis. Investigatores tamen invenerunt quod BBB in formicis fabrilis munere funguntur activam in moribus moderandis.

Investigatores invenerunt formicam BBB certam versionem Jhe enzyme producere, quae JH3 degradat. Hoc hormona notum est ad mores pabulatores promovendos inter opifices sociales insectorum. Gradus JH3 vilis enzyme in BBB variant inter varia genera formicarum in eadem colonia laborantium, unde in variis gradibus JH3 in cerebro et diversis muneribus intra coloniam.

Interestingly, indagatores quoque argumenta habent similes machinationes in mus agendi ratione habere posse. Invenerunt mus BBB cellulas hormona-mas enzymes in altioribus locis quam ceterae endotheliales typi, enzymes qui testosterones depravant, exprimunt.

Investigatio haec demonstrat quomodo unus interdum expressus suo loco opportunus effectus notabiles habere possit in singulis societatibus subiacentibus multiplicibus societatibus, non solum in formicis, sed in aliis organismis, etiam in mammalibus.

Praeterea studia necessaria sunt ad originem et praevalentiam huius mechanismi cognoscendam eiusque munus moderandis moribus extra formicis.

sources:

- Cell Press