Scientistae in scientia materiali perruptum consecuti sunt, coniungendo vires DNA cum puritate vitrei, inde in supermateriali, quod est quinquies levius et quater fortior quam chalybe. Haec nova materia, ab investigatoribus Universitatis Connecticutae, Columbiae University, et Brookhaven National Lab creata, "fortissima notissima" ob densitatis materiam salutatur.

Impugnatio inveniendi materiam quae vim et levitatem possidet, difficilis semper fuit. Sed haec societas investigatorum ostendit has duas qualitates non inter se repugnare. Arma hominis ferrei incitati, viri docti materiam fugae satis levem creare conati sunt, sed etiam validi ad oppugnationes hostium sustinendas.

Arcanum post haec supermateria iacet in insita vi vitrei phalerata. Dum vitrum fragile in forma conventionali, immensas pressuras potest sustinere cum in statu purissimo, immaculato. Utendo particulis vitreis nano mediocribus levioribus quam plurimis metallis et ceramicis, structurae ex hoc vitre pristino factae tam potentes sunt quam leves.

Ut particulas vitreas in 3D compage effingeret, investigatores in DNA quasi catasta conversum sunt. compagem DNA sibi convenientes creaverunt, quod sceletum super quod tunica vitrea applicatur. Haec aequitas inter DNA pegmate et vitreum efficiens consequitur in materia solida adhuc levitate, inauditae vires et densitates assequendi.

Dum plures investigationes necessariae sunt antequam haec technologia adhiberi potest, investigatores iam moliuntur res etiam validiores creare, ceramicos carbidam incorporantes vel structuram DNA commutantes. Facultates huius technologiae magnae sunt, et etiam ad progressionem armorum corporis ferri propinqui hominis sectam ducere potest.

Inventiones huius studii in ephemeride Cell Renuntiationes Physicae Scientiae divulgatae sunt.

