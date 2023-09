Evolutio reliquiarum post-merger quae ex coalescentibus duplex oxygeni-neonis albi nanis orta est, a sodalitate investigationis inducta est ab assistente professore Wu Chengyuan e Yunnan in Observatoriis Academiae Scientiarum Sinensis. Studium, in Classica Notitiarum Regiae Societatis Astronomicae editum, ictum convectivae circumscriptionis in extremo fato harum reliquiarum explorat.

P. binarii albi duplices, qui ob radiorum gravitationalem undam mergi possunt, fontes gravitatis undarum in nostra galaxia significantes sunt. Accedit, quod plures massivae cum type Ia supernovae, electronico supernovae, et pulsatores millisecondi associati sunt. Nihilominus, eventus evolutionis mergers involventium duplices oxygeni-neonis, homunciones albae obscurae manent.

Exemplaria investigationis constructa ad evolutionem horum mergentium investigandam et inventa sunt reliquias mergorum posse incipere intus flammam O/Ne statim post merger propagandam. Hae reliquiae tunc versus gigantem periodum evolutionis essent, cum terminis convectivis miscentibus processum evolutionis eventum influentem.

Si processus mixtionis flammam non afficit, ad centrum intra XX annos perveniet, inde in supernova-cori-collate ferreo. Contra, si processus commixtio vetat flammam ad centrum attingere, extremum reliquiarum fatum ONeFe album pumilionum per supernovam electronico-capturam fore.

Interestingly, Inquisitores invenerunt processum massa-damnum et rotationem venti minimos impetus habere in evolutione et fato reliquiarum ultimam propter brevem vitam suam.

Hoc studium illustratur in complexu evolutionis duplicis oxygeni-neonis albi nani mergis et ad intellegendum astrophysicas stellarum confert. Investigationes ulteriores hac in re pervestigationes pretiosas praebebunt formationi et fato rerum caelestium in nostro universo.

– Chengyuan Wu et al, Evolutio duplex oxygeni-neonis albi, nana merger reliquiarum, Menstrua Notitiarum Astronomicae Societatis Regiae (2023). DOI: 10.1093/mnras/stad2636