Ferulae rubetae in Australia gravem ex suo genere tadpoles cannibalisticam comminationem praebent. Hi gyrinorum grypium saepe consumunt, eos ad ratem ocius explicandum impellentes. Sed hoc incrementum acceleratum magno pretio venit.

Ferulae rubetae in Australia anno 1935 introductae sunt ad cantharidas regendas. Sed bufones invasivorum species factae sunt, multiplicantes inmoderatum et minas oecosystematis ponentes. Toxicitas harum bufonum etiam marsupialia carnivora vernacula in periculo ponit.

Dum fistula adulta rubetae mensurae circa 25 cm longitudinis (10 pollices) sunt, eorum tadpoles sunt quae cannibalisticas mores ostendunt, suum genus consumentes. Moribus haec non raro in rana et rubeta speciebus est, plerumque cum facultates vix eveniunt. Canna vero bufones Australiae hanc agendi rationem satis saepe exhibet.

In experimento a speciebus incursivis biologus Jayna DeVore et collegae eius invenerunt Australia tadpoles 2.6 temporibus magis verisimile cannibalizare grypium comparatum tadpoles non-Australicae. Aliud experimentum revelatum est tadpoles Australiae XXX temporibus magis ad grypium quam aliae tadpoles alliciuntur.

grypium in Australia celerius gressu explicant quam alibi versos. Dum haec evolutio accelerata auget suos casus superstites, relinquit eas minus evolutas quam canna non-australica bufones in tadpole ac matura vitae suae tempora.

Hi grypium evolvunt ad suam progressionem accelerandam cum praesentiam aliorum tadpoles sentiunt, competition et potentia cannibalismum indicantes. Haec adaptatio evolutionis evolutionis permittit ut periodum vulnerabilem minuant.

Cannibalismus inter cannas rubetas videri potest ut forma hominum moderandi, sicut aemulationem pro limitibus facultatibus in stagno eliminat. Etiam miram celeritatem demonstrat qua evolutionis fieri possit. Cannae Australiae rubetae signanter evolvuntur ab eorum introductione in continentem.

Investigatio haec addit nostro intellectui dynamicorum dynamicorum specierum incursivae et ictum quod habere possunt in oecosystematibus indigenis. Studium in PNAS divulgatum est et genus armorum evolutionis permanentis inter scaena tadpole cannibalistici et ovum vulnerabile et scenicas scenicos in habitatibus invasit.

