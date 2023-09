Vivens Analog Astronaut in Antarctica

Mense Novembri 2022, Tara Sweeney expeditionem inquisitionis ad Thwaites Glacier in Antarctica occidentali aggressus est. Dum principale propositum eius erat ad studium glacieris geologiae et glaciei liquefactum, Sweeney non potuit adiuvare sed admoneri de quid sentiat simile esse spatium explorator. Sicut pristinus Air Force praefectus et discipulus doctoralis current in geologia lunari, sensit similitudinem inter expeditiones antarcticas et missiones spatii.

Annos, spatium scientiarum experti sunt experientias hominum in extremis ambitibus sicut Antarctica habitantes ad melius intelligendas provocationes et condiciones quae astronautae in aliis planetis occurrent. Hae expeditiones polares praestantem analogum habent pro exploratione spatii, perspicientia in aspectus missionum physiologicas et psychologicae diuturnae.

Per eam XVI dies moram Thwaites Glacier, Sweeney et turma eius in tentoriis habitabant et condiciones tempestatum duras fortiter pugnabant. Faciunt procellas et blizzards, dies commoratus intra tentoria capti. Sweeney etiam invenit se in schedula deprehensam, comparet usum pilae ping-pong intus esse. Quamvis provocationes, sensum focus et concitatio sensit se in continenti domi suae non experta esse.

Attendentes 2023 Analogia Astronauta Conferentiae in Maio praebebat Sweeney singulari facultate ad experientiam astronautam ulteriorem explorandam. Colloquium in unum coierunt homines qui longum tempus iter in Tellure simulant. Apud Biosphaerium II, domicilium in Arizona deserto in se contentum, eventum intendebat intellegere viability faciendi ambitus habitabiles in planetis hostilibus.

Sweeney iter ad Thwaites Glacier eiusque participationem in Analogo Conferentiae Astronautae illustrant nexum inter explorationes polaris et spatium missionum. Hi experientiae pervestigationes praestantes praebent in provocationes physicas et mentis, quae astronautae in futuris missionibus Lunae, Martis et ultra obviare possent.

