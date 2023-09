Missio lunaris Indiae, Chandrayaan-3, indicium "moon motus" in superficie lunae repperisse potest. Instrumentum activitatis seismicae lunaris (ILSA), Vikram descensori appositum, activitatem seismicam die 26 mensis Augusti detexit, signans primum motum lunae possibilem ab annis 1970. Haec inventio, cum Indiae piraticae motu, pervestigationes pretiosas in compositione geologicae lunae praebere potuit.

Motus lunae motus deprehensus est paulo post Vikram descensorem lunae polum meridianum die 23 Augusti attigit. In Indian Space Research Organizatio (ISRO) affirmavit eventum naturale esse et in investigatione in praesenti esse. Apollo lunares missiones annis 1960 et 1970 primi fuerunt ut seismicam in luna actionem deprehenderent, eius complexam geologicam structuram revelans.

Recentes progressiones in analysi instrumentorum et exemplorum computatrorum permiserunt phisicis ad meliorem interiorem lunae cognitionem acquirendam. Studiis ostendimus verisimilem esse lunam nucleum ferreum denso et solido globulo ferreo cinctum habere. Accedit Blobs pallium fusile lunae a reliquis separare potuit, unde motus in superficiem ascendunt.

Magneticus lunae campus a Telluris insigniter differt. Dum Terra validam campum magneticum habet, interior luna lunae maxime congelata est et campo magnetico robusto caret. Quamquam saxa in missionibus NASA Apollinis reperiuntur suadere lunam posse in praeterito campo geomagnetico potentem habuisse.

Chandrayaan-3 tendit ut luceant haec mysteria, continuato exploratione superficiei lunae. Ambo devenes et piratae nunc in somno modus sunt, sed operationes repetent cum luna in diem 22 Septembris ingreditur. Instrumenta haec, cum facultates solari validae, bene collocatae sunt ut arcana structurae internae lunae explicant et pervestigationes pretiosas in eius historiam praebent.

sources:

- Indian Space Research Organization (ISRO)

- NASA