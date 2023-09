Aditya-L1 missio Indiae notitias colligendas incepit de moribus particularum circumiacentium Terrae. Missio, quae Kalendis Septembribus die 2 emissa est, intendit studere operationes solares ad melius spatium tempestatum cognoscendum eiusque impulsum in Terram.

Navicularii Supra Thermal & Energetic Particula Spectrometri (STEPS) instrumentum a die 10 Septembris excitatum est, dum naviculae spatii circiter 31,068 passuum a Terra aberant. DE GRADIBUS sex sensoriis constat, quae super thermas et energeticas mensuras et electronicas in variis directionibus utentes spectrometri particulae humilem et altam navitatem.

Aditya-L1 versus Terram-Sole Lagrange Point versus 1, 1 decies centena milia passuum circiter sita est. Navicularum particulas circumiacentes planetae nostrae ab hac pertica longinqua orbitae observare perget. Notitia collecta adiuvabit phisicis originem, accelerationem et anisotropium (variationes in intensione et notis secundum directionem pendentes) venti solaris et spatii phaenomenorum tempestatum.

Missio septem instrumentorum scientiarum quae in nave portat summam. Quattuor ex his instrumentis ad Solem directe observandum erit, cum reliquae tres particulas apud Lagrange Point 1 metientur ad effectus dynamicorum solaris in medio interplanetario studere.

Prior missio lunaris Indiae, Chandrayaan-3, feliciter exposuit in superficie Lunae Kalendis Sextilibus 23. Dum missio in somno modus est, ut superstes in nocte lunae, Indici Tractus Investigationis Organizationis (ISRO) consilia excitare descensorem et piratam cum Sol oritur in cratere lunae superficiem.

Cum Aditya-L1 missione et umbilico ad Solem studens, India intendit ut suum spatium caeli intellectum augeret et ad ampliorem cognitionem communitatis scientificae nostrae militiae stella conferat.

