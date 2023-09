Indiae Chandrayaan-III Luna Lander et Rover maculosus per Fellow Lunae Probe

Missionis Indiae Chandrayaan-3, quae feliciter die 23 Augusti 2022 in lunam exposuit, in novis imaginibus ab alio naviculario Indico, Chandrayaan-2 capta est, quae in orbita lunari ab anno 2019. Imagines ab Indianis solutae sunt. Tractus investigationis Organizationis (ISRO), descensorium in superficie lunae ostendit.

Licet Chandrayaan-III descensor nunc otiosus sit propter tenebras cis lunae, expectatur ex hibernatione exire et actiones suas semel in lucem redeuntes repetere. Magistratus ab ISRO confirmaverunt deventorem et eius piratam, Pragyan, omnia sua proposita maiores effectos, inclusis felicibus piraticis instruere et circumiectis imaginibus capiendis.

Hoc primum non observatum est missionem lunae Indicum ex spatio. NASA Reconnaissantiae Orbitrae Lunae, quae altae definitionis imagines Lunae capit, etiam ante hoc mense missionem Chandrayaan 3 cepit.

India quarta iam regione lunae feliciter appulsa est, post Unionem Sovieticam, Civitates Foederatas, et Sinas. Sed plures missiones lunae pro futuro ordinantur. NASA, per suum Artemis propositum, plures missiones roboticas fundavit cum meta ad praesentiam humanam permanentem in et circa lunam proximis 2020s constituendam.

Una e praecipuis propositis harum missionum est studere deposita glaciei in polo lunae meridiano sito. NASA hac glacie lunari uti intendit ad suas astronautas et machinas sustinendas, bases in area constituens. Aliae regiones, inclusae Indiae, etiam polum meridionalem lunae oppugnant ad ulteriorem explorationem.

Cum recentes frustra tentationes a Russia, Israel, et Iaponia in terram lunae fuerunt, missio Chandrayaan-3 repraesentat prosperum ingressum Indiae in campum explorationis lunaris.

sources:

- ISRO

- NASA