Nuper maculosa: Indiae Chandrayaan-III Lander et Rover in Lunam

Missio Chandrayaan-III Indiae, quae feliciter pridie kalendas Septembris in lunam appulit, in novis imaginibus ab alio lunari specillo deprehensus est. In Indian Space Research Organization (ISRO) imagines radar dimissa ex missione lunae Chandrayaan-3, quae in orbita lunari MMXIX advenit.

Quamvis Chandrayaan-III descensor nunc otiosus sit, ob duas hebdomadas tenebras cis lunae in qua in terram descendit, possibilitas est ut semel sol rursus evigilet. Attamen magistratus ISRO confirmaverunt deventorem et suum parvum piratam, nomine Pragyan, omnia sua proposita maiora iam perfecisse. Pragyan feliciter e descensu suo Vikram direxit et imagines circumstantium cepit.

Hoc primum missio lunae Indica non observata est ex spatio. NASA Lunae Reconnaissatio Orbitra altam definitionem imaginum historicae missionis iam cepit. India quarta terra facta est, post Unionem Sovieticam, Civitates Foederatas et Sinas, ut terram lunae feliciter.

Praeter missionem Indiae, plurimae aliae nationes etiam polum meridionalem lunae oppugnant ad exploranda subsidia glaciei in ea provincia. NASA consilia unam vel plures bases in regione ad glaciem lunarem utendum ad astronautas et machinas sustinendas ut partem progressionis suae Artemis constitueret, quae intendit statuere praesentiam humanam permanentem in et circa lunam ab proximis 2020s.

Dum India cum sua missione lunari prospere cessit, aliae quoque nationes et societates privatae proximis temporibus lunam in terram conantur. Russia exploratorium lunae 25 in accessu suo ultimo mense conatum increpuit, et spatium agentis Iaponica JAXA suam lunam descensorium emisit, SLIM, quod tactum in mensibus venientibus temptabit.

Overall, missio Indiae Chandrayaan-III milia passuum in exploratione lunari significantes consecutus est, et imagines captae ab aliis explorationibus lunaribus eventus patriae ostendunt in spatio novos fines attingendo.

