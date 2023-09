Indiae Aditya-L1 Spacecraft commune Primum-semper Photographs

Procuratio spatium Indiae, Organization Space Indian Research (Isro), primas semper imagines e missione observationis solaris dimisit. Imagines photographicae ab Aditya-L1 spatii insidentes ductae sunt, quae nunc in itinere ad Solem sunt. Isro imagines captandas in instrumentis socialibus communicavit, ostendens nostram planetam Terram et Lunam in uno corpore.

Spatium Aditya-L1, ab Hindi verbo Solis nuncupatum, primum spatium solaris specillum in India est. Hae initiales imagines videndam praebent in id quod satelles capere potest. Imaginatio photographica una Terram depingit, apparens grandis contra spatium spatii, cum Luna mera festucam in distantia. Secunda imago est "selfie" ipsius spatii Aditya-L1, duos ex septem instrumentis scientificis fingens.

Die 2 Septembris immissus est Aditya-L1 in itinere a Terra 932,000 passuum circiter, circa 1% Terrae Solis distantiam faciens. Protenditur ad punctum 1 Lagrange (L1), quae est dulcis macula inter vires gravitatis Solis et Terrae, permittens spatii navigii. Cum Aditya-L1 ad hunc punctum L1 pervenerit, poterit Solem orbit eodem modo ac Terra, minimam escam ad operationem requirens.

Ex hoc loco opportuno, magna investigationis navicularum operabitur ad auxilium scientiarum in activitate solari pervestigandae, sicut flammae solares et eiectiones massae coronales. Hae eventus pulchriores auroras in Tellure facere possunt, dum pericula ponunt ad infrastructuram criticam sicut satellites. Aditya-L1 investigabit etiam quaestionem "coronalem calefaciendi problema" - atmosphaeram super-calida arcanam Solis, quae temperaturae usque ad 2 decies centena millia graduum Fahrenheit attingit.

Si prospere, India coniunget coetum exclusivum gentium naviter studens Solem. Missio Aditya-L1 ulterius intellectum nostrum phaenomenorum solaris adiuvabit et ad studia scientifica permanentia conferet. Hae initiales imagines quasi praevisum inaestimabilem notitiarum spatii tantalizationem habent, dum pergit iter ad arcana proximae stellae nostrae reserandam.

sources: Isro, BBC, Agency Space Europae