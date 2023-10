Ambitious Spatium Missionum Indiae: Gearing usque ad Future

India nuper miliarium in spatio explorationis consecutus est Chandrayaan-3 in polo meridionali lunae feliciter appulsus, quartam regionem ad tale facinus perficiendum effecit. Hoc successu aedificans, Indici Tractus Research Organizationis (ISRO) in novas missiones iam visus est, inter missionem solarem Aditya-L1 et Gaganyaan missionem spatii humanam.

Aditya-L1 missio horarium destinatum est, Sol, in medio Ianuario proximo anno. Interim missio Gaganyaan est missio spatii humanorum ISRO primitiva, cum meta turbam trium astronautarum in Orbem Terram inferiorem deducendi. Provisiones Rs 10,000 crore partita est hoc propositum ambitiosum.

India quoque suam stationem spatii constituere meditatur, Statio Bharatiya Antariksha appellata, ab anno 2035. Accedit ISRO intendit homines ad lunam per 2040 mittere, unam ex Indiae spatium inceptis ad modernum ambitiosissimum designans.

Cum pars consilii Gaganyaan, ISRO nuper fuga Test Vehiculum Abort Missionis 1 (TV-D1), primum in serie probatorum inanibus gessit. Haec temptavit aestimare vehiculum subsystema et Crew Effugere systema, itemque notas et retardationes systemata Crew Module altioris altitudinis. ISRO inanibus tres plus inanibus tentantes missiones vehiculo ducere disponit antequam spatium fugae humanae perficiat.

Praeterea, post felicem Indiae missionem Mars Orbiter anno 2014, ISRO reditum visitare in planeta rubra cum Mangalyaan-2. Etsi singula officia officialia missionis nuntiata sunt, expectat quattuor stipendia portare quae varias probationes in Marte aget.

Ambitiones spatium Indiae ultra Martem extendunt, ut ISRO consilia orbitam Veneri in futurum mittat. Venus saepe memoratur ut geminae Telluris propter similitudines magnitudinis et molis, sed duae planetae in atmosphaera et superficiei conditiones differentias astutias habent. Renuntiationes praemissae Veneris Orbitrae Missionem, nomine Shukrayaan-1, suggerunt, quinque instrumentis instrui posse.

Recentes Indiae res gestae et consilia in spatio futura exploratio demonstrant suum officium fieri ducem in campo. Cum inceptis ambitiosis in orizonte, India in promptu est ut notabiles contributiones ad nostrum universi intellectum conferant.

definitiones:

– Chandrayaan-3: missio lunaris Indiae quae feliciter in lunam exposuit.

– Aditya-L1: Indiae solaris missio horarium est ad Solem mense Ianuario 2021 pervenire.

– Gaganyaan: missio spatii humanae Indiae intendebat ut tres astronautas in orbitam Terram inferiorem mitterent.

- Bharatiya Antariksha Statio: Indiae spatium constitutum statione.

- Mangalyaan-2: India secunda Mars Orbitra missio.

- Shukrayaan-1: missio Indiae ad Venerem.

sources:

- Source articulus